Сына Трампа допросят в Сенате США, сообщает NYT

Сын президент США Дональд Трамп-младший и комитет по разведке американского Сената пришли к согласию по поводу его закрытого допроса сенаторами. Об этом пишет газета The New York Times.

По данным издания, Трампа-младшего в ближайшие недели допросят члены комитета по разведке Сената Соединенных Штатов. Как отмечает The New York Times, комитет контролируют республиканцы — однопартийцы главы США.

Время на вопросы сыну американского лидера будет ограничено.

Отмечается, что договоренность о закрытом допросе была достигнута на фоне обвинений в адрес главы комитета по разведке Ричарда Берра, который допустил вызов Трампа-младшего повесткой в суд.

Ранее сообщалось, что Трампа-младшего решили допросить после заявления о том, что его сведения о планах строительства башни Trump Tower в Москве были ограничены.