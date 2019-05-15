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Сына Трампа допросят в Сенате США, сообщает NYT 

Газета.Ru + ещё 12 15 мая 2019
Фото: Reuters
Сын президент США Дональд Трамп-младший и комитет по разведке американского Сената пришли к согласию по поводу его закрытого допроса сенаторами. Об этом пишет газета The New York Times.
По данным издания, Трампа-младшего в ближайшие недели допросят члены комитета по разведке Сената Соединенных Штатов. Как отмечает The New York Times, комитет контролируют республиканцы — однопартийцы главы США.
Время на вопросы сыну американского лидера будет ограничено.
Отмечается, что договоренность о закрытом допросе была достигнута на фоне обвинений в адрес главы комитета по разведке Ричарда Берра, который допустил вызов Трампа-младшего повесткой в суд.
Ранее сообщалось, что Трампа-младшего решили допросить после заявления о том, что его сведения о планах строительства башни Trump Tower в Москве были ограничены.
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США , В мире , Конфликты , Сенат США , New York Times
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