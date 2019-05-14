AP: сенаторы США повесткой вызвали сына Трампа для дачи показаний по «российскому делу»

Спецкомитет по разведке контролируемого республиканцами Сената Конгресса США направил Дональду Трампу — младшему повестку с требованием выступить на слушаниях, посвященных расследованию приписываемого России вмешательства в выборы в США 2016 года. Об этом сообщило во вторник со ссылкой на источники агентство Associated Press (AP).

Согласно его данным, председатель спецкомитета Ричард Берр в конце прошлой недели проинформировал об этом своих коллег-республиканцев. По его словам, ранее старший сын президента дважды принимал приглашение выступить на слушаниях, однако позже отказывался. Как отмечает AP, направление повестки сыну главы Белого дома вызвало критику со стороны однопартийцев Берра в спецкомитете.

В декабре 2017 года Дональд Трамп — младший уже выступал на закрытых слушаниях спецкомитетов по разведке обеих палат Конгресса в рамках проводимых ими расследований инкриминируемого России вмешательства в выборы в США.

Заместитель председателя спецкомитета по разведке Сената демократ Марк Уорнер в прошлый четверг подчеркнул, что комитет оставляет за собой право повторно вызывать ранее уже выступавших на слушаниях, чтобы те ответили на дополнительные вопросы или для "устранения несоответствий".

С января 2017 года спецкомитет проводит свое собственное расследование приписываемого РФ вмешательства в выборы. Берр ранее заявил, что разбирательство завершится в ближайшие месяцы.