Минюст США изучает запрос о возвращении Ярошенко в Россию

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию письма Антонова для Ярошенко.

«В настоящее время в Минюсте США рассматривается запрос Министерства юстиции Российской Федерации о вашем возвращении на родину в рамках Конвенции Совета Европы о передаче осуждённых лиц 1983 года. Потребовали придать первостепенное значение данному делу, учитывая гуманитарную составляющую, состояние здоровья и уже отбытый срок заключения», — указывается в документе.

Отмечается, что дипмиссия продолжит контактировать с адвокатом и супругой лётчика, чтобы ускорить возвращение осуждённого россиянина домой.

Ранее врачи тюремной больницы в Данбери (штат Коннектикут) удалили доброкачественные опухоли желудка Константину Ярошенко.