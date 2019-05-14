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Минюст США изучает запрос о возвращении Ярошенко в Россию 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
Фото: ТАСС
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил осуждённому в Соединённых Штатах российскому лётчику Константину Ярошенко, что американский Минюст рассматривает российский запрос о возвращении россиянина на родину.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию письма Антонова для Ярошенко.
«В настоящее время в Минюсте США рассматривается запрос Министерства юстиции Российской Федерации о вашем возвращении на родину в рамках Конвенции Совета Европы о передаче осуждённых лиц 1983 года. Потребовали придать первостепенное значение данному делу, учитывая гуманитарную составляющую, состояние здоровья и уже отбытый срок заключения», — указывается в документе.
Отмечается, что дипмиссия продолжит контактировать с адвокатом и супругой лётчика, чтобы ускорить возвращение осуждённого россиянина домой.
Ранее врачи тюремной больницы в Данбери (штат Коннектикут) удалили доброкачественные опухоли желудка Константину Ярошенко.
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США , Константин Ярошенко , Анатолий Антонов , Совет Европы , Минюст РФ , Министерство юстиции США
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