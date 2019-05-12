Помпео: США принимают меры на случай враждебных действий Ирана

США наращивают силы на Ближнем Востоке на случай, если Иран попытается нанести ущерб американским интересам, однако Вашингтон готов к консультациям с Тегераном . Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу CNBC, опубликованном в субботу.

Говоря об отправке дополнительных сил в регион, госсекретарь констатировал: "Мы предприняли необходимые меры, чтобы укрепить, насколько это возможно, нашу безопасность в регионе". Он отметил, что США нуждаются в "силах сдерживания на случай, если Иран решит нанести ущерб американским интересам в Ираке, Афганистане или Йемене, или где-либо на Ближнем Востоке".

Как подчеркнул Помпео, президент Дональд Трамп "хотел удостовериться, что если что-то произойдет", США "были бы готовы дать надлежащий ответ".

"В случае атаки на американские интересы со стороны сил под руководством Ирана, как непосредственно иранских, так и тех, которые контролируются иранцами, мы возложим ответственность на ту сторону, которая стоит за этим, — пояснил Помпео. — Президент Трамп ясно давал это понять. Наш ответ будет адекватным".

"Мы не допустим просчетов. Нашей целью является не война, а изменение поведения иранского руководства, — добавил Помпео. — Мы надеемся, что иранский народ наконец получит то, чего он хочет и в полной мере заслуживает".

Вместе с тем Помпео не исключил, что США могут быть готовы к проведению консультаций по инициативе иранской стороны.

"Конечно, мы бы приветствовали такую инициативу", — заверил он.

По словам Помпео, США "хотели бы урегулирования дипломатическим путем и в мирном ключе" конфликтов, в которые, по мнению Вашингтона, вовлечен Иран.