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Помпео: США принимают меры на случай враждебных действий Ирана 

ТАСС + ещё 1 15 минут назад
Фото: EPA
США наращивают силы на Ближнем Востоке на случай, если Иран попытается нанести ущерб американским интересам, однако Вашингтон готов к консультациям с Тегераном. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу CNBC, опубликованном в субботу.
Говоря об отправке дополнительных сил в регион, госсекретарь констатировал: "Мы предприняли необходимые меры, чтобы укрепить, насколько это возможно, нашу безопасность в регионе". Он отметил, что США нуждаются в "силах сдерживания на случай, если Иран решит нанести ущерб американским интересам в Ираке, Афганистане или Йемене, или где-либо на Ближнем Востоке".
Как подчеркнул Помпео, президент Дональд Трамп "хотел удостовериться, что если что-то произойдет", США "были бы готовы дать надлежащий ответ".
"В случае атаки на американские интересы со стороны сил под руководством Ирана, как непосредственно иранских, так и тех, которые контролируются иранцами, мы возложим ответственность на ту сторону, которая стоит за этим, — пояснил Помпео. — Президент Трамп ясно давал это понять. Наш ответ будет адекватным".
"Мы не допустим просчетов. Нашей целью является не война, а изменение поведения иранского руководства, — добавил Помпео. — Мы надеемся, что иранский народ наконец получит то, чего он хочет и в полной мере заслуживает".
Вместе с тем Помпео не исключил, что США могут быть готовы к проведению консультаций по инициативе иранской стороны.
"Конечно, мы бы приветствовали такую инициативу", — заверил он.
По словам Помпео, США "хотели бы урегулирования дипломатическим путем и в мирном ключе" конфликтов, в которые, по мнению Вашингтона, вовлечен Иран.
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объявил 5 мая о том, что Вашингтон в качестве сигнала властям Ирана направит ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ). В нее входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка. Во вторник представители Центрального командования ВС США заявили, что Вашингтон якобы получил информацию о подготовке Ираном возможной атаки на американские силы на Ближнем Востоке.
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Комментарии
США , В мире , Войска , Джон Болтон , Дональд Трамп , Афганистан , Ирак , Иран , Йемен , Тегеран
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