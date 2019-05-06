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CNBC: экс-юрист Трампа отправился в тюрьму, пообещав впоследствии многое рассказать 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн отправился в понедельник в тюрьму, пообещав журналистам "многое рассказать", когда для этого у него появится возможность. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNBC.
53-летний Коэн беседовал с журналистами у ворот своего дома на Манхэттене перед отъездом в федеральную тюрьму в Отисвилле, где он начнет отбывать трехлетний срок заключения. "Еще многое предстоит рассказать, и я ожидаю дня, когда я смогу рассказать правду", — заявил он. Как отметила в этой связи телекомпания CNBC, эти слова Коэна могут означать, что на слушаниях в Конгрессе он сообщил далеко не все, что ему известно о действиях президента Дональда Трампа.
В конце февраля Коэн выступил в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей и, в частности, утверждал, что лично лгал первой леди США об изменах ее мужа, а также, что глава государства в 2016 году лично поручил ему заплатить экс-порноактрисе Сторми Дэниелс $130 тыс. для того, чтобы та хранила в секрете информацию об интимных отношениях с Трампом. Также Коэн подтвердил, что не располагает никакими сведениями, подтверждающими достоверность подозрений по поводу сговора нынешнего президента США с должностными лицами в России в преддверии американских выборов в ноябре 2016 года.
Коэн в декабре 2018 года был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США.
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Комментарии
США , В мире , Дональд Трамп
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