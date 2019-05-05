Отказать во въезде: в США готовы «задушить» Россию

Ограничить въезд россиянам: в США предложили новые санкции

Вашингтону нужно рассмотреть вопрос об ограничении въезда в страну всех граждан России — как ответ на якобы имевшее место «российское вмешательство» в президентские выборы в США 2016 года. Также Вашингтон должен ввести санкции против президента Владимира Путина , заявил экс-главком силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что Вашингтону нужно рассмотреть вопрос об ограничении въезда в страну всех граждан России — как ответ на якобы имевшее место «российское вмешательство» в американские президентские выборы 2016 года. Он добавил, что есть много других вариантов негативного воздействия на Россию, передает издание Time.

«Американцы могут как открыто, так и тайно поддерживать отдельных людей и группы в России, которые борются за демократию. Мы можем наложить более жесткие ограничения на въезд в США для российских граждан. Или мы могли бы уменьшить нашу готовность сотрудничать в других российских инициативах по всему миру, от восстановления ситуации в Сирии до поддержки цен на нефть», — указал военный.

По его словам, в Конгрессе наблюдается «усталость от антироссийских санкций».

США не должны ограничиваться тем, что мешает российскому бизнесу. Им также следует рассмотреть вопрос о санкциях против государственных структур, спортивных команд, оркестров, вузов, дипломатических делегаций — и даже ввести санкции против ключевых лидеров России, вплоть до [президента России Владимира ] Путина», — предложил бывший военачальник.

В марте нынешнего года ввести персональные санкции против россиян, оказывающих поддержку властям Венесуэлы, предложили в Конгрессе США . Соответствующий законопроект был опубликован на сайте законодательного органа Штатов, его автор — член Палаты представителей от Демократической партии Дебби Вассерман-Шульц.

Конгрессмен выразил желание наложить санкции на тех иностранцев, которые «действуют в интересах российского правительства в поддержку сил безопасности Венесуэлы», и запретить им въезд в Соединенные Штаты, передает ФАН.

«Российская Федерация усилила свое присутствие в западном полушарии, что заставляет США и их союзников в регионе беспокоиться. В декабре РФ отправила два стратегических бомбардировщика Ту-160 в Венесуэлу для совместных учений», — говорится в тексте законопроекта H. R. 1477.

Тогда же глава МИД России Сергей Лавров попенял Вашингтону на то, что никаких других инструментов, кроме ультиматумов и санкций, в арсенале дипломатии США не осталось. Такой вывод он сделал, комментируя слова госсекретаря США Майкла Помпео о новых антироссийских мерах.

«В американской дипломатии я сейчас не вижу ничего, кроме ультиматумов, и в случае отказа их принять — санкции», — подчеркнул российский министр.

По его словам, главы внешнеполитических ведомств обязаны искать «дипломатические подходы» к решению проблем.

Госсекретарь США Майкл Помпео на слушаниях в Палате представителей ранее заявил, что в ближайшее время собирается объявить о новых «мерах» в отношении России — вместе с партнерами по НАТО.

Посольство США отказало в визе российскому эксперту по химическому оружию и консультанту Генсека ООН Дмитрию Поклонскому.

Эксперт должен был выступить на спецбрифинге в ООН. Он планировал предоставить итоги анализа доклада ОЗХО о применении химоружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года. В ходе своего выступления Поклонский был намерен раскрыть факты, которые были бы нелицеприятны для западной коалиции во главе с Соединенными Штатами.

В этой связи МИД РФ указал, что манипуляции США с визовыми процедурами препятствуют участию России в работе ООН.

«Снова вынуждены обратить внимание на то, что США недобросовестно выполняют свои обязательства в качестве места размещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке и даже используют такое положение в собственных корыстных внешнеполитических целях», — заявили в МИДе.

Чуть ранее генпрокурор США Уильям Барр представил итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера , в которых говорилось об отсутствии доказательств сговора президента США Дональда Трампа с россиянами во время предвыборной кампании 2016 года, но обнаруженных попытках России вмешаться в эти выборы. Москва отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.

После этого Путин и Трамп поговорили по телефону и обсудили доклад Мюллера по расследованию «российского вмешательства», передает НСН.