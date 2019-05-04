«Взрывоопасная конфронтация»: новое место битвы Трампа с Россией

Politico (США): Венесуэла становится местом очередной опосредованной битвы Трампа с Россией

На этой неделе США Россия обменялись резкими обвинениями после того, как лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо (Juan Guaidó) призвал общественность и вооруженные силы своей страны подняться и свергнуть автократа Николаса Мадуро (Nicolás Maduro). Госсекретарь США Майк Помпео (Mike Pompeo) пригрозил военными действиями и обвинил Россию в том, что она убедила Мадуро постараться удержаться на президентском посту, а не бежать на Кубу на фоне набирающих обороты уличных протестов. Россия, в свою очередь, упрекнула Помпео в использовании фейков в рамках «информационной войны».

В среду, 1 мая, эти разногласия вылились в телефонный разговор между ведущими дипломатами США и России. Американская сторона сообщила, что Помпео раскритиковал Россию за ее «дестабилизирующее» поведение, а Кремль подробно изложил детали того, как министр иностранных дел России назвал действия Америки «грубейшим нарушением международного права».

Это противостояние, в которое вовлечена еще и Куба, поддерживающая Мадуро, представляет собой потенциально взрывоопасную конфронтацию между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным теперь, когда американский президент готовится к борьбе за переизбрание на второй срок. Это ставит под угрозу любые попытки смягчить напряженность в отношениях с Кремлем после обнародования выводов специального прокурора Роберта Мюллера (Robert Mueller) о том, что предвыборный штаб Трампа не вступал в преступный сговор с Кремлем с тем, чтобы повлиять на исход президентских выборов 2016 года.

«Это наше полушарие, это не то место, куда Россия может вмешиваться, — заявил советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон (John Bolton) в среду, 1 мая. — С их стороны это ошибка. Это не приведет к улучшению отношений».

По словам аналитиков, Россия и США проверяют, насколько каждая из стран готова поддерживать богатую нефтью Венесуэлу . Учитывая готовность России отправлять свои войска в такие страны, как Сирия Украина , в то время как США готовы взять на себя лишь ограниченную военную роль, более сильная ставка сейчас, вероятно, у России.

«Русские мастерски научились разоблачать наш блеф, — отметил Фернандо Катц (Fernando Cutz), бывший высокопоставленный чиновник Совета по национальной безопасности при Трампе. — Если они отправят войска в Грузию, на Украину, в Сирию или в Венесуэлу, что мы собираемся предпринять? Это усложняет наши расчеты и дает России преимущество».

В среду, 1 мая, в столице Венесуэлы протестующие вышли на улицы, прислушавшись к призыву Гуайдо. Однако, как сообщает пресса, на улицы также вышло множество сторонников Мадуро, что существенно усугубило ситуацию. Эти акции протеста состоялись спустя день после столкновения проправительственных служб безопасности с демонстрантами, в результате которых погиб как минимум один человек и множество получили ранения.

Трамп рассчитывает на то, что Мадуро покинет свой пост — и на то, что Россия перестанет поддерживать лидера Венесуэлы, — с конца января, когда лидер США признал временным президентом Венесуэлы Гуайдо, активиста оппозиции и лидера Национального собрания. Десятки других стран, особенно в Европе и Латинской Америке, последовали примеру США, заявив о том, что Мадуро, при котором в стране разразился экономический кризис и ужесточились репрессии, победил на выборах нечестным путем.

Но Куба, Россия, Китай и некоторые другие страны, которые часто выступают против США на международной арене, поддержали Мадуро. По словам американских чиновников, Куба разместила тысячи военнослужащих в Венесуэле, а Россия направила около 100 военных советников на помощь Мадуро, хотя эксперты утверждают, что такое содействие трудно определить количественно. И Куба, и Россия либо опровергли, либо постарались сгладить эти заявления, а Кремль подчеркнул, что он послал в Венесуэлу «военных специалистов» для обслуживания уже заключенных контрактов на российское оружие.

Пока неясно, готовились ли американские чиновники к возможности настолько решительного вмешательства России, но наблюдатели говорят, что оно не должно никого удивлять. Россия является крупным кредитором Венесуэлы, а нанести удар Америке в латиноамериканском государстве — это относительно недорогое предприятие для Путина, который намерен восстановить за Россией статус глобальной державы.

«Венесуэла — это богатая природными ресурсами страна, расположенная в стратегически важном месте. Россия захочет защитить свои интересы там и не захочет, чтобы мир увидел, как ее вытесняют с заднего двора Америки», — заявила Молли МакКью (Molly McKew), эксперт по России, консультирующий правительства в вопросах стратегических коммуникаций.

Тем не менее, администрация Трампа, по всей видимости, решила, что ее план по свержению Мадуро должен включать в себя регулярные нападки на Россию.

Во вторник, 30 апреля, Помпео заявил, что Мадуро готовился к побегу и что у него даже был самолет, который мог доставить его в Гавану, однако Россия убедила президента Венесуэлы остаться. Россия это отрицает. В среду, 1 мая, в интервью Fox Business Network Помпео сказал, что «военные меры [со стороны США] возможны. Если потребуется, США сделают это».

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан (Patrick Shanahan) отменил свою поездку в Европу, чтобы сосредоточиться на Венесуэле. Он сообщил конгрессменам, что США все еще надеются, что экономическое и дипломатическое давление заставит Мадуро покинуть президентский пост: администрация Трампа ввела против Венесуэлы целый ряд санкций, включая санкции против нефтяного сектора этой страны. Однако, добавил он, США провели «всестороннее планирование», и теперь у них есть целый ряд различных сценариев.

США и Россия уже столкнулись в нескольких геополитических горячих точках по всему миру.

В Сирии американские войска борются против боевиков «Исламского государства»* (террористическая организация, запрещена в РФ прим.ред.), тогда как российские войска находятся там, чтобы поддержать сирийского диктатора Башара аль-Асада . Но эти две страны приложили немало усилий, чтобы избежать прямого военного конфликта в регионе.

На Украине США уже давно выступают против поддерживаемых Россией сепаратистов, сражающихся в восточных областях страны. США отправили оружие местным силам, сражающимся с группами, поддерживаемыми Россией.

Болтон заявил, что интересы Америки в Венесуэле исключительны, потому что эта страны находится в западном полушарии. Объясняя действия США, он несколько раз сослался на Доктрину Монро, фактически указав на то, что Вашингтон не потерпит вмешательства в дела западного полушария со стороны других держав.

Примечательно, что сам Трамп ничего не сказал на этой неделе о роли России в Венесуэле. Вместо этого он обрушился с критикой в адрес Кубы, пригрозив ужесточить введенное против Кубы эмбарго в том случае, если Гавана поможет Мадуро. Хотя в прошлом Трамп заявлял, что Россия «должна уйти» из Венесуэлы, его нежелание повторить это требование на этой неделе может быть признаком того, что он все еще надеется на сближение с Путиным.

Это также может означать, что Трамп обеспокоен политическими последствиями усиления роли Америки в Венесуэле.

Хотя в прошлом Трамп угрожал предпринять военные меры в Венесуэле, в целом он выступает против развертывания американских войск за рубежом. Действительно, отправка американских войск в Венесуэлу может разозлить изоляционистское крыло республиканской базы Трампа. Но такой шаг также мог бы усилить поддержку Трампа среди американцев кубинского и венесуэльского происхождения в ключевом колеблющемся штате Флорида во время президентской гонки 2020 года.

Тем не менее, идея размещения американских войск в Венесуэле может привести в ярость другие латиноамериканские страны, которые до настоящего момента поддерживали подход США. Многие граждане стран Латинской Америки по-прежнему испытывают глубокую обиду в связи с вмешательством Америки в дела их стран в прошлом, включая поддержку переворотов.

Помощники Трампа настаивают на том, что США не пытаются организовать переворот, поскольку они полагаются на конституционный механизм признания легитимности власти Гуайдо.

«Попыткой госпереворота является присутствие Кубы и России, которые диктуют правительству Венесуэлы, что ему делать», — заявил Болтон в среду, 1 мая.

Между тем Мадуро отверг заявление Помпео о том, что он был готов бежать на Кубу, но по настоянию Москвы остался.