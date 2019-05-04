Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бутина надеется выйти из американской тюрьмы к концу ноября 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
Посещающий Марию Бутину православный священник Виктор Потапов заявил, что россиянка, приговорённая в США к 18 месяцам тюрьмы, надеется выйти на свободу к 23 ноября.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Конечно, Мария надеялась, что она будет отпущена к настоящему моменту. Сейчас она надеется, что к 23 ноября она наконец-то станет свободной женщиной», — сказал священнослужитель.
По его словам, её срок заканчивается в конце года, но за хорошее поведение её могут отпустить раньше.
Священник также добавил, что Бутина в настоящий момент пребывает в хорошем настроении.
Ранее «Известия» сообщали, что в России может появиться список Бутиной, куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод российских граждан.
RT на русском: последние новости
Песков подтвердил разговор Путина и Трампа Трамп заявил о желании Китая стать членом ядерной сделки США и России Трамп направил поздравление новому императору Японии
США , В мире , Виктор Потапов , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп пошутил с Путиным и пожалел
Разрушение Украины: что принесет правление Зеленского185
Рухнул в реку: в США потерпел крушение пассажирский Boeing274
Европе указали на вседозволенность Москвы245
Агент в юбке: как ФБР шпионило за Трампом5
Видео
Трамп пошутил с Путиным и пожалел
В мире Политика
Разрушение Украины: что принесет правление Зеленского
В мире
Никогда не получит: Зеленскому поставили ультиматум
Политика В мире
Украинский аналог «Бессмертного полка» вызвал гнев Москвы
Политика Статьи
Забыть обо всем: Алсу «сбежала» после скандала
Шоу-бизнес
«Без войны никак?» Украину приготовили к худшему
Украина В мире
Это повторение ошибок: в Крыму ответили Зеленскому
Политика Статьи
Российские паспорта для Донбасса: в ДНР выстроились очереди
В мире Статьи
Терпение лопнуло: приговор Бутиной разозлил Россию
Политика В мире
Мама финалиста «Голос. Дети» высказалась об Алсу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение