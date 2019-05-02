Раскрыты детали переговоров по «сделке века» США

Отмечается, что палестинский лидер отказался от предложения, объяснив, что согласие на сделку будет означать конец его политической карьеры.

Со ссылкой на дипломатические отчеты по итогам встречи арабских политиков сообщается, что Мохаммед бин Салман проинформировал Аббаса о деталях плана Трампа во время визита лидера Палестины в Саудовскую Аравию в декабре 2017 года. Наследный принц также поинтересовался у него годовым бюджетом палестинских властей. Тот ответил, что правительству страны необходим миллиард долларов в год, на что Мохаммед бин Салман предложил выплатить 10 миллиардов долларов в течение 10 лет за согласие на сделку по ближневосточному урегулированию.

Сообщается также, что наследный принц предлагал Аббасу помощь в усилении контроля на Западном берегу реки Иордан и финансовую поддержку проектов, направленных на повышение экономики страны. Президент Палестины заявил, что политические реалии не позволяют ему принять план США. Таким образом, отмечает издание, палестинская сторона отклонила «сделку века» в преддверии ее обнародования.

В апреле советник и зять президента США Джаред Кушнер сообщил, что план по ближневосточному урегулированию будет представлен в июне. Он не раскрыл подробности проекта, а лишь опроверг информацию о том, что план Трампа сосредоточен вокруг экономической составляющей. В феврале Кушнер рассказал, что проект предполагает отмену границ в их нынешнем виде и свободное перемещение людей и товаров, а также объединение всех палестинских территорий под одной властью.

План ближневосточного урегулирования под названием «сделка века» готовится с начала президентского срока Дональда Трампа, однако подробности проекта не раскрываются. По данным израильских СМИ, он предполагает создание палестинского государства на 90 процентах Западного берега реки Иордан и раздел Иерусалима. Вашингтон эту информацию не подтверждает. Палестинцы отказались от посредничества американцев в урегулировании конфликта после того, как в декабре 2017 года США признали Иерусалим столицей Израиля.