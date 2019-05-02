Доклад специального прокурора Мюллера стал бестселлером в США

За прошлую неделю в США было продано более 40 тысяч экземпляров печатного варианта доклада специального прокурора Роберта Мюллера , который был подготовлен по итогам расследования дела о якобы вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году. Среди книг с невымышленным сюжетом "Доклад Мюллера" по этому показателю стал бестселлером. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Оно приводит данные профильного сайта BookScan, который отслеживает около 85 процентов рынка печатных изданий в Соединенных Штатах Америки. "Доклад Мюллера" выпустили в свет издательства Melville House, Skyhorse Publishing и Scribner в сотрудничестве с изданием The Washington Post. Наибольшее количество экземпляров доклада продало издательство Scribner. Это связано с тем, что издательские дома Skyhorse Publishing и Melville House выставили отчет специального прокурора Мюллера на прилавки книжных магазинов немного позднее.

Как уточняется, "Доклад Мюллера" также доступен в электронном виде. Его можно бесплатно скачать, зайдя на сайт министерства юстиции США , сообщает ТАСС.