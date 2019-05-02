Экс-сотрудник ЦРУ признался в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая

"Я вступил в сговор с целью сбора и передачи секретной информации правительству КНР", — сказал Ли, отвечая на вопросы председательствующего на процессе федерального судьи Восточного округа штата Вирджиния Томаса Эллиса.

По версии следствия, 54-летний уроженец Гонконга собирал и хранил информацию, которую запрашивал Китай, получая за это крупные суммы денег. В беседе с представителями правоохранительных органов США Ли лгал о своих доходах и поездках. При этом подсудимый утверждал, что не передавал китайской стороне собранные им данные.

За последний год по делу было проведено около десятка слушаний, однако все они проходили в закрытом режиме. Практически на всех судебных документах установлен гриф секретности.

По данным газеты The Washington Post, разведсообщество считает, что Ли раскрыл все находящиеся в Китае источники ЦРУ, "некоторые из которых были убиты".

Как сообщили в Минюсте, Ли проработал в ЦРУ 13 лет, покинув управление в 2007 году, он также является ветераном Армии (сухопутных войск) США. Ему грозило пожизненное тюремное заключение, однако после признания вины срок может быть существенно сокращен. Ожидается, что приговор будет вынесен в мае.