«Не спрячется»: демократы пригрозили судом генпрокурору США

Член палаты представителей США демократ Хакеем Джефрис заявил, что генеральный прокурор Уильям Барр получит повестку в суд, если не явится на слушания по "российскому делу" в четверг, 2 мая. Об этом сообщает Reuters.

Джефрис рассказал, что демократы планируют выдать судебную повестку Барру, если он решит не приходить на слушания.

"Он может бежать, но он не спрячется", — подчеркнул Джефрис.

В агентстве уточнили, что Барр планирует вместо вторых слушаний потратить дополнительный час на ответы по отчету по "российскому делу".

Ранее демократы выдвинули ультиматум Барру.