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«Не спрячется»: демократы пригрозили судом генпрокурору США 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Член палаты представителей США демократ Хакеем Джефрис заявил, что генеральный прокурор Уильям Барр получит повестку в суд, если не явится на слушания по "российскому делу" в четверг, 2 мая. Об этом сообщает Reuters.
Джефрис рассказал, что демократы планируют выдать судебную повестку Барру, если он решит не приходить на слушания.
"Он может бежать, но он не спрячется", — подчеркнул Джефрис.
В агентстве уточнили, что Барр планирует вместо вторых слушаний потратить дополнительный час на ответы по отчету по "российскому делу".
Ранее демократы выдвинули ультиматум Барру.
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