Обвинившая Байдена в харассменте выдвинула условие

Первая женщина, обвинившая кандидата в президенты США Джо Байдена в харассменте, и спровоцировавшая волну новых обвинений против политика — Люси Флорес рассказала о так и не дождавшихся извинений от бывшего вице-президента США. Об этом она написала в колонке для The New York Times.

Бывший член заксобрания штата Невада Люси Флорес в колонке признала, что ошибаться может каждый, но идея довольно проста: если вы сделали что-то плохое и это причинило вред, то элементарное чувство приличия должно подтолкнуть к тому, чтобы извиниться и постараться исправить ситуацию.

По ее словам, прощения не может быть без извинений, а Байден не извинялся после обвинений в неприятных прикосновениях.

В конце марта Люси Флорес написала колонку для издания The Cut, в которой рассказала о "шокирующем" поведении Байдена в 2014 году. Тогда девушка баллотировалась на пост вице-губернатора в штате Невада.