Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обвинившая Байдена в харассменте выдвинула условие 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Jae C. Hong/AP
Первая женщина, обвинившая кандидата в президенты США Джо Байдена в харассменте, и спровоцировавшая волну новых обвинений против политика — Люси Флорес рассказала о так и не дождавшихся извинений от бывшего вице-президента США. Об этом она написала в колонке для The New York Times.
Бывший член заксобрания штата Невада Люси Флорес в колонке признала, что ошибаться может каждый, но идея довольно проста: если вы сделали что-то плохое и это причинило вред, то элементарное чувство приличия должно подтолкнуть к тому, чтобы извиниться и постараться исправить ситуацию.
По ее словам, прощения не может быть без извинений, а Байден не извинялся после обвинений в неприятных прикосновениях.
В конце марта Люси Флорес написала колонку для издания The Cut, в которой рассказала о "шокирующем" поведении Байдена в 2014 году. Тогда девушка баллотировалась на пост вице-губернатора в штате Невада.
Газета.Ru: последние новости
New York Times извинилась за антисемитскую карикатуру Директор ФБР: Россия - угроза для США 365 дней в году Трамп обещал расследовать "сговор" Клинтон с Украиной
США , В мире , Джозеф Байден , New York Times
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: названы сроки наступления глобальной катастрофы20
Киев пригрозил военным ударом «там, где его не ждут»334
Порошенко подловили на раздаче паспортов россиянам174
Пережившая страшное ДТП МакSим обратилась к фанатам6
Красноярские врачи оживили «ледяного человека»11
Видео
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Украина
Кисловодск затопило после сильнейшего ливня
Происшествия
Десятки тысяч долларов? Как Зеленский отдохнул в Турции
В мире Украина
Пока вы спали: названы сроки наступления глобальной катастрофы
Общество
Пережившая страшное ДТП МакSим обратилась к фанатам
Шоу-бизнес
Кабину B-2 Spirit показали изнутри
Армия Оружие
«У Андрея проблемы с психикой»
Шоу-бизнес
Песков ответил на «тайный» вопрос о Путине
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение