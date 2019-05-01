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Трамп направил поздравления новому императору Японии 

ТАСС + ещё 6 59 минут назад
Фото: globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп во вторник поздравил от имени всех американцев Нарухито с получением полномочий императора Японии. Соответствующее заявление американского лидера распространил Белый дом.
"Первая леди [Меланья Трамп] и я передаем наши самые глубокие поздравления от имени всех американцев их величествам императору Нарухито и императрице Масако в связи с его интронизацией в качестве нового императора Японии. Поскольку японцы вступают в новую эру Рэйва, мы обновим крепкие узы дружбы между нашими двумя странами", — отметил Трамп.
Он напомнил, что название новой эры означает "прекрасная гармония".
"Мы искренне желаем, чтобы наш союз продолжал процветать и укрепляться в этом духе. Сегодня наши самые добрые мысли связаны с японцами, и мы разделяем надежду на еще более светлое будущее", — заключил президент.
В соответствии с законом, Нарухито получил полномочия императора с наступлением 1 мая после того, как 30 апреля ушел на покой его отец — 85-летний бывший император Японии Акихито. Еще в 2016 году он выразил пожелание отречься от престола в связи с преклонным возрастом. Японское законодательство требует от монарха выполнять его обязанности пожизненно. Однако для Акихито было сделано исключение — парламент по инициативе правительства принял специальный закон, разрешающий ему покинуть престол в качестве исключения. После отречения Акихито получил титул "почетного императора", он больше не будет принимать участия в государственных мероприятиях. В частности, он не присутствует на нынешних церемониях во дворце.
Нарухито — первый японский монарх, родившийся после капитуляции Токио во Второй мировой войне. Он закончил токийский элитный университет "Гакусюин" и Оксфорд.
Супруга нового императора 55-летняя Масако — дочь известного в Японии дипломата, она закончила Токийский университет и Гарвард, до замужества делала успешную карьеру в МИД страны. У императорской четы есть один ребенок — дочь Айко, родившаяся 1 декабря 2001 года.
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Комментарии
США , Азия , В мире , Дональд Трамп , Гарвардский университет , МИД , Япония
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