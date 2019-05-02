Генпрокурор отказался от допроса по «российскому делу» в палате представителей США

Генеральный прокурор США Уильям Барр не будет давать показания по "российскому делу" в палате представителей конгресса Соединенных Штатов, сообщает Reuters со ссылкой на представителя демократов.

Он уточнил, что в скором времени Барр направит в конгресс официальное письмо, в котором будет объяснен отказ.

Дача показаний Барра комитету палаты представителей при участии адвокатов должна была пройти в четверг, 2 мая. Барр заявлял, что готов дать показания при условии, что адвокаты не будут принимать участия в слушаниях.

Ранее член палаты представителей демократ Хакеем Джефрис заявил, что Барр получит повестку в суд, если не явится на слушания по "российскому делу" 2 мая.