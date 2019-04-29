Counterpunch (США): Трампу пора поговорить с Путиным

Вспомните удивленные лица ведущих новостей на кабельных каналах накануне завершения президентской гонки в 2016 году. Как Трамп вообще смог победить, когда по всем опросам он так сильно отставал? Хиллари Клинтон немедленно обвинила Джеймса Коми (экс-главу ФБР — прим. редакции) утверждая, что его заявления о том, что нужно возобновить проверку ее электронных писем в связи с новыми утечками стоили ей победы на выборах. И люди внезапно обнаружили, что «рабочий класс» (термин долгое время был забыт из-за ассоциаций с марксизмом и повсеместного распространения американского мифа о том, что обширный средний класс преобладает над «беднотой») — в особенности белые рабочие, — раздражен экономическим застоем, проблемами миграции и преимуществами меньшинств, и восприимчив к шутовству Трампа.

Но по мере того, как появлялись слухи о «российском вмешательстве», и уходящий с поста президент поручил разведслужбам США подготовить по этому вопросу Национальную разведывательную сводку (NIE), именно это стали считать причиной поражения Хиллари.

Не Коми. Не идеологически отсталых белых рабочих. Россию . Путина. Олигархов. «Пророссийских» украинцев.

Так же, как активисты, которые стремились объявить Обаму нелегитимным президентом (уроженцем другой страны), многие противники Трампа старались, чтобы его признали нелегитимным, поскольку он — подставной иностранный агент. Неважно, сколько им предоставят доказательств непричастности президента к сговору, будут они кем-то отредактированы или нет. Они знают, что он любит Россию. Почему же, черт возьми, он никогда не клеймит Путина, как все нормальные люди?

Отчет разведслужб от 6 января 2017 года был по сути грубой поделкой, в которой подробно рассказывалось о позитивных отзывах российской прессы о Трампе и «фейках», запущенных россиянами в американские соцсети. Однако его посчитали убедительным доказательством вмешательства России в выборы, которое как будто бы представили все разведслужбы США. Поэтому Конгресс попросил Генерального прокурора Джеффри Сешнса (Jeffrey Sessions) назначить специального прокурора для дальнейшего расследования. Сешнс взял самоотвод, сославшись на то, что во время предвыборной кампании встречался с официальными представителями России (встречи были совершенно невинными). Трамп был, конечно же, взбешен этим отказом, расценив его как личное предательство. Однако заместитель Генерального прокурора, Род Розенстайн (Rod Rosenstein) поручил дело всеми уважаемому Роберту Мюллеру (Robert Mueller), который не спеша работал над ним на протяжении двух лет в качестве спецпрокурора. Трамп, которого раздражало само это расследование, часто высказывал сомнения в профессионализме Мюллера, а пресса тем временем превозносила его методичность, компетентность и аполитичность.

Отчет Мюллера по-настоящему разочаровал русофобов

Все это время не прекращающийся поток обвинений, которые едва ли имели отношение к вмешательству в выборы, подпитывал надежду, что наружу выйдут на самом деле явные доказательства вины. Ведущие кабельных каналов затаив дыхание ждали, когда выйдет отчет Мюллера, хотя за несколько дней до его публикации прошел слух, что это будет «разочарование». А потом все надежды рухнули в одночасье, когда Генеральный прокурор Уильям Барр (William Barr) опубликовал краткое содержание отчета на четырех страницах, из которого было ясно, что неопровержимых доказательств сговора с Россией нет.

Какой ужас! Грусть, печаль, тоска, уныние, горечь, досада! А для Рэйчел Мэддоу (Rachel Maddow, телеведущая и политический комментатор на телеканале MSNBC, — прим. редакции), которая увидела, как падают ее необоснованно высокие рейтинги, — какое унижение!

До этого момента стремление сместить Трампа (возможно, путем импичмента) было основано на примитивной русофобии в стиле холодной войны. [Сколько раз нам твердили, что члены правительства Трампа успешно убрали из политической программы республиканцев упоминания о военной помощи Украине , и это явно говорит о раболепии перед Россией? Это была основа рассуждений тех, кто пытался доказать, что сговор существовал. То есть, мы должны считать, что поставлять летальные вооружения правительству Киева, в котором полно неонацистов, — это нормальный курс для Вашингтона, а всякие агенты Путина вроде Пола Манафорта (Paul Manafort) стремятся нас с него сбить].

Оказалось, впрочем, что потом Трамп поддержал идею военной помощи Украине, и вообще предпринял множество недружественных по отношению к России шагов, так что в российско-американских отношениях наступил худший за последние десятилетия период. Когда-то он ставил под вопрос (вполне обоснованно) саму необходимость существования НАТО , а в итоге, как отмечает генсек альянса Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg), помог его усилить и поддержал расширение. Возможно, дело в его взбалмошности и нерешительности, а возможно — в особой восприимчивости к льстивым речам людей в форме, в любом случае это не внушает миру доверия. Слишком часто Трамп публикует в Твиттере какое-нибудь мнение, от которого тут же открещивается генералитет и лукавые советники Помпео и Болтон.

Теперь Трамп может поговорить с Россией

Но теперь Трамп может заявить, что доклад очистил его от подозрений в связях с Россией, и у него достаточно политического веса и свободы, чтобы наладить контакт со второй великой ядерной державой. Он может мыслить нестандартно. В прошлом (в июне 2018 года) он даже рассматривал возможность признать присоединение Крыма к России. (Сомневаюсь, что он это сделает, но я также не ожидал, что он признает аннексию Голанских высот израильтянами нарушением международного законодательства). Он мог бы, по меньшей мере, предложить Путину остановить расширение НАТО, и от этого выиграл бы весь мир.

Но недавно (25 марта) Столтенберг напомнил о намерениях НАТО, впервые озвученных в 2008 году, принять в состав Грузию и Украину. Именно в 2008 году США признали Косово независимым государством, на этой территории, отделившейся от Сербии в 1999 году, теперь размещена огромная база НАТО. Россия, давний союзник Сербии, была крайне возмущена. В ответ она признала отделение республик Южная Осетия и Абхазия после непродолжительного военного конфликта в Грузии. (Он последовал за гибелью российских миротворцев во время атаки грузинских военных на Южную Осетию, и Москва представила это мировому сообществу как акт самозащиты). Сходным образом, аннексия Россией Крыма и помощь сепаратистам на Украине последовала за переворотом в феврале 2014 года, за которым стояли США. Присоединение этих стран к НАТО привело бы к тому, что европейская часть России практически полностью оказалась бы в окружении. Действия России были направлены на предотвращение этой ситуации.

Столтенберг, бывший норвежский премьер-министр, активно выступавший в поддержку войны США в Ираке, заявил в Тбилиси во время совместных учений Грузии и НАТО, что Грузия в конечном итоге вступит в НАТО и «Россия ничего не может с этим поделать». Он хочет, чтобы мир считал неизбежностью, что антироссийский военный союз будет граничить с югом России, как он уже граничит с севером (в Эстонии и Латвии). Вдобавок Беларусь, Украина и Россия будут иметь дело с практически монолитным континентальным европейским военным блоком. Редко можно услышать, как нам объясняют, что в этом хорошего для мирового сообщества.

Практически все ведущие кабельных новостей свято верят в предрассудки, что Россия наш противник, который мешает осуществлению наших интересов во всем мире; НАТО — хорошая организация, гарант мира и стабильности; капитализм — это хорошо, а социализм — плохо. И хотя некогда социалистическая Россия полностью вернулась к капитализму, а НАТО руководствуется вовсе не противостоянием коммунизму, а банальной русофобией, пережитки менталитета холодной войны видны и сегодня, например, когда комментаторы называют современных россиян «советскими».

Русофобия и атака на социализм

Тем временем ведущий канала «Эм-эс-эн-би-си» (MSNBC) Вилли Гейст (Willie Geist) задает своим гостям вопросы: «Вы согласны, что капитализм стал позитивной исторической силой?» и «Что вы думаете о движении партии в сторону социализма?» Он хочет, чтобы капитализм воспринимали как идеологическую догму, а это означает поддержку капиталистического империализма. Заметьте, как возмущены были гости программы «Утренний Джо» (Morning Joe), когда Трамп объявил о выводе из Сирии войск, которые работают там нелегально, без приглашения, лишь на том основании, что иначе «они бы предали своих союзников». Или как они реагируют, когда Трамп выражает надежду на выход из Афганистана, и лучше раньше, чем позже.

Русофобия — часть целого спектра иллюзий, включая идею, будто капитализм — лучшая из возможных систем, что «смена режима» приводит к демократии, что военные США сражаются и умирают «за наши свободы», и что для мира во всем мире необходимо, чтобы 200 тысяч [американских] военных были размещены в 150 странах. Это негласная догма, в которую верит страна.

Личный адвокат Трампа Руди Джулиани (Rudy Giuliani) вызвал изумление и возмущение, заявив в интервью «Си-эн-эн» (CNN): «Нет ничего плохого в том, чтобы получать информацию от русских. Дело в том, из какого источника она исходит». Джулиани — та еще реакционная скотина, но здесь он попал в точку. Слишком долго бытовало мнение, что контакты с русскими являются менее желательными, чем контакты, скажем, с немцами, уругвайцами, оманцами, фиджийцами или канадцами, что они несут в себе угрозу и о них следует автоматически сообщать ФБР. Если, защищая своего клиента, Джулиани демистифицирует русофобию (и противодействует очернению) — что ж, прекрасно. Да, Трампа нужно отстранить; но нельзя при этом укреплять положение русофобов в этой империалистической стране.

Как заявил Маркс, у трудящихся мира нет страны. Все мы живем в странах, управляемых правящим классом, который пытается объединить народ, используя патриотическую белиберду, запугивая грозящей «нам» извне опасностью. Идея о том, что НАТО защищает Северную Атлантику и другие территории от России (которая якобы стремится к экспансии), является одной из этих догм, которые с радостью подхватит любая говорящая голова «Си-эн-эн» (CNN). На самом же деле это просто чепуха.

Недавно Тед Карпентер (Ted Galen Carpenter) в статье в журнале «Нэшнл интерест» (The National Interest), — издании «реалистической» школы внешней политики, — заметил: «НАТО была создана, чтобы решать проблемы времен холодной войны; она устарела, не годится для реалий XXI века и стала непосильным бременем для США». Пятая статья устава гласит, что все натовские государства должны прийти на помощь другого члена НАТО, если на него нападут. Предположим, что мечта Столтенберга сбудется, и Грузия или Украина станут членами НАТО, и в качестве членов блока атакуют российские силы, чтобы восстановить контроль над Южной Осетией или Донбассом. Пятой статьей будут пользоваться также, как пользовались положениями тайных договоров, когда Европа вступила в Первую мировую войну. Только это будет уже третья.

Россия в мире

Россия поддержала светские власти Сирии, которые, несомненно, гораздо предпочтительнее, чем ДАИШ (ИГИЛ)* или «Аль-Каида» *: они бы и сейчас взрывали церкви Дамаска, шиитские мечети и синагоги и распинали детей, если бы эти головорезы и их «умеренные» союзники, за которыми стоят американцы, пришли к власти (на это надеялась Хиллари Клинтон). Многие сирийцы, похоже, благодарны России, своему давнему союзнику, за то, что русские не допустили катастрофы по сценарию Ливии и продемонстрировали замечательную способность координировать свои действия с неоднородными силами, такими как иранская Революционная гвардия, ополченцы «Хизбаллы» , иракские шиитские ополченцы, бойцы курдской пешмерги и даже Турция — ради сохранения современного сирийского государства. Тем временем США смогли завербовать лишь горстку сирийских солдат, чтобы их руками вести войну с целью изменения режима.

Трамп по этому поводу высказывал предпочтение, чтобы сирийским вопросом занималась Россия (или даже Иран). Для него Сирия, без сомнения, одна из тех «дурацких стран», которые не заслуживают особого внимания. (Что ж, может, он оставит ее в покое или, по крайней мере, договорится с Россией о зачистке последних боевиков ДАИШ).

В связи с операцией в Сирии Россия наладила разведывательное сотрудничество с Ираком и Ираном. Она была партнером США в переговорах по Иранскому договору (из которого Трамп, конечно, решил позорным образом выйти). Она имеет конструктивные отношения с Северной Кореей и могла бы помочь в ядерной сделке с КНДР, если бы США были настроены серьезно. Осмелюсь сказать, что министр иностранных дел России Сергей Лавров более уважаем в мире, чем любитель библейских аналогий Майк Помпео.

Самонадеянность вторичных санкций

США собираются осуществить наглую провокацию таких великих держав, как Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Турция, приказав им прекратить всякую торговлю с Ираном. Трамп в своей решимости выполнить предвыборное обещание саботировал самое согласованное и позитивное международное соглашение за многие годы, по сути, требуя, чтобы иранские муллы согласились на все требования США в обмен на возможность торговать нефтью.

Это объясняют народным массам как «приостановление снятия санкций» для стран, которым до этого момента США делали одолжение, разрешая закупать нефть у страны, с которой все страны мира (кроме США, Израиля и ОАЭ) хотят нормально сотрудничать, а не уничтожать ее. В настоящее время Россия не может и, вероятно, вообще не стала бы участвовать в таком вопиющем, оскорбительном запугивании. Это та самая концепция «исключительности Америки», над которой в последнее время все чаще потешаются. Мир устал от этого. Когда европейцы активно вырабатывают стратегию, чтобы избежать вторичных санкций США, и предупреждают, что они угрожают Атлантическому альянсу, становится очевидно, что они всерьез намерены дать отпор этому хаму Трампу.

Нынешний курс США [под руководством] Трампа — это движение в направлении расширения НАТО, тупика в отношениях с Северной Кореей, противостояния с Ираном, дальнейшего ввода войск (иногда засекреченного) в Ливию, Нигер, Мали, Сомали, да куда угодно. Это мало чем отличается от США Обамы. Страна движется к проблемам в отношениях с Европой, отчасти потому, что там видят в ее империалистических войнах основной источник проблемы иммигрантов, а отчасти потому, что ее настойчивость в отношении антироссийских санкций наносит ущерб европейскому бизнесу. В Латинской Америке, несмотря на недавние успехи неофашистов, народ устал от вмешательства янки, а в Венесуэле их больше терпеть не намерены. Россия и Китай предложили Николасу Мадуро помощь в противодействии замыслам США.

Трамп и Путин

Возможно, Владимир Путин — жестокий, лицемерный, коррумпированный, неприлично богатый бывший полковник КГБ. Возможно, по его приказу были убиты журналисты и оппозиционеры. Но он также очень остроумен, красноречив, осторожен и дипломатичен, при этом ему удается общаться как с Ираном, так и с Саудовской Аравией (от чего США отказываются). Он вполне может наладить взаимопонимание с новым украинским президентом Владимиром Зеленским , может договориться о реальном выполнении минских договоренностей (при посредничестве России и ОБСЕ : спасибо, обойдемся без США). У него, вероятно, более дружеские и более уважительные отношения с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном, чем у Трампа. Он не препятствует улучшению отношений между США и Западом.

Трампу не хватает стройной фигуры Путина, его стального взгляда, умения говорить на сложные темы, рассуждая трезво и стремительно. Как бы сильно он ни хотел получить Нобелевскую премию, не по Сеньке шапка. Он жалкий шут, который скорее напоминает Бориса Ельцина (разве что он не пьяница), российского лидера 1990-х годов. США поддерживали его, когда он руководил созданием олигархической капиталистической системы, которая сейчас процветает и которая, как вам известно, установилась в результате вмешательства США в российские выборы 1996 года. Отчет Мюллера, впрочем, показал, что Трамп не является российским агентом, и «русские» не повлияли на исход выборов в США. Сами эти обвинения подливают масла в огонь иррациональной международной вражды в контексте планов дальнейшего расширения НАТО, которые вряд ли будут обсуждать в этой прекрасной свободной стране.

Если демократы, требующие более тщательного расследования после доклада Мюллера, и его намека, чтобы Конгресс определил, «препятствовал» ли Трамп его расследованию (которое, опять же, не обнаружило никаких доказательств по основному обвинению в сговоре), снова начнут обсуждать Россию и предполагаемые связи с ней Трампа, — они могут просто стать партией новой холодной войны, а не партией потенциального сближения.

Было бы весьма печально, если сейчас, в тот редкий момент, когда мы наконец увидели в СМИ дебаты о капитализме и социализме, поддерживаемые победами «демократических социалистов», — появилась партия, которая, выступая за бесплатное высшее образование, облегчение долгового бремени и всеобщее здравоохранение, и, возможно, даже против дальнейшего участия в империалистических войнах, видит мир сквозь призму банальной русофобии. Даже сейчас какой-нибудь инцидент на границе Эстонии может привести к третьей мировой войне, поскольку члены НАТО выполняют свои уставные обязательства по коллективной борьбе с Россией.

«Нет ничего плохого в том, чтобы получать информацию от русских», — считает Джулиани.

Нет ничего плохого и в том, чтобы говорить с ними.

Главной темой повестки дня должен стать роспуск НАТО. Сейчас, после развала Советского Союза и спустя тридцать восемь лет после прекращения действия Варшавского договора, самое время об этом задуматься.

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* запрещенные в России террористические организации

Гэри Лупп — профессор истории и преподаватель кафедры религиоведения в Университете Тафтса.