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New York Times извинилась за антисемитскую карикатуру 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: donaldjtrumpjr/Instagram.com
Газета The New York Times опубликовала официальные извинения за размещенную ранее антисемитскую карикатуру, передает MediaIte.
Карикатура изображала премьер-министра Израиля в виде собаки-поводыря с ошейником в виде звезды Давида, которая вела президента США Дональда Трампа.
Газета удалила публикацию и назвала произошедшее серьезной ошибкой.
Ранее Дональд Трамп заявил, что настаивает на том, чтобы американское издание New York Times встало на колени и извинилось за все критические материалы о президенте.
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США , В мире , Дональд Трамп , New York Times , Израиль
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