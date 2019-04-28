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ЕС отчитал Трампа за отказ ратифицировать договор о торговле оружием 

Российская Газета + ещё 41 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Отказ администрации Дональда Трампа ратифицировать Международный договор о торговле оружием, который США ранее подписали, угрожает стабильности в мире и поощряет нелегальную торговлю вооружениями. Такую оценку действиям Вашингтона дала внешнеполитическая служба Евросоюза.
"Решение США об отзыве своей подписи не поможет усилиям по повышению прозрачности в торговле оружием в мире, борьбе с контрабандой и распространению обычных вооружений", — подчеркивается в заявлении. В Евросоюзе призвали все государства, прежде всего — ключевых участников оружейного рынка, присоединиться к документу.
США поставили подпись под этим договором, призванным регулировать международную торговлю обычными вооружениями, в годы президентства Барака Обамы. Для закрепления участия США документу предстояло пройти процедуру ратификации в американском сенате, но в минувшую пятницу Трамп заявил, что приостановит этот процесс и в дальнейшем не собирается участвовать в договоре.
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Комментарии
США , Армия , Ближний Восток , Конфликты , Оружие , Барак Обама , Дональд Трамп , ЕС
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