ЕС отчитал Трампа за отказ ратифицировать договор о торговле оружием

Отказ администрации Дональда Трампа ратифицировать Международный договор о торговле оружием, который США ранее подписали, угрожает стабильности в мире и поощряет нелегальную торговлю вооружениями. Такую оценку действиям Вашингтона дала внешнеполитическая служба Евросоюза

"Решение США об отзыве своей подписи не поможет усилиям по повышению прозрачности в торговле оружием в мире, борьбе с контрабандой и распространению обычных вооружений", — подчеркивается в заявлении. В Евросоюзе призвали все государства, прежде всего — ключевых участников оружейного рынка, присоединиться к документу.