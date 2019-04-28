Директор ФБР: Россия — угроза для США 365 дней в году

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия остается основной угрозой, с которой сталкивается американская разведка, сообщает MediaIte.

Рэй отметил, что "российская угроза" сохраняется 365 дней в году.

По его словам, США видят угрозу в использовании социальных сетей с "поддельными новостями, пропагандой и так далее, чтобы сеять раздор и подрывать веру американцев в демократию".

Он также предупредил о том, что противники США "продолжат свою игру", и добавил, что все это время было "генеральной репетицией" 2020 года.