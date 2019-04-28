Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия остается основной угрозой, с которой сталкивается американская разведка, сообщает MediaIte.
Рэй отметил, что "российская угроза" сохраняется 365 дней в году.
По его словам, США видят угрозу в использовании социальных сетей с "поддельными новостями, пропагандой и так далее, чтобы сеять раздор и подрывать веру американцев в демократию".
Он также предупредил о том, что противники США "продолжат свою игру", и добавил, что все это время было "генеральной репетицией" 2020 года.
Ранее сообщалось, что сторонники Хиллари Клинтон пытались навязать ФБР "теорию заговора" о России.