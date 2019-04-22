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США обещают награду за сведения о деньгах «Хезболлы» 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Global Look Press
За информацию, позволяющую сорвать финансовые операции "Хезболлы", Вашингтон обещает награду в 10 миллионов долларов. Помощник госсекретаря по вопросам дипломатической безопасности Майкл Эванофф пояснил, что США хотят положить конец финансовым потокам организации.
При этом Эванофф обещал полную секретность для поступающей информации и ее источников, сообщает ТАСС. Желающие предоставить за вознаграждение информацию о финансах "Хезболлы" на Ближнем Востоке и по всему миру, которые могут быть использованы для организации терактов, предлагается использовать сайт Минюста США.
Здесь уверены, что обещание награды создаст стимул, для предоставления информации, которая позволит американцам ликвидировать сеть финансирования "Хезболлы". Вашингтон использует все возможности для ликвидации всех источников денежных поступлений военнизированной шиитской ливанской группировки, заверил замминистра финансов США Маршалл Биллингсли.
Войну с финансированием "Хезболлы " США ведут с 2017 года. За это время было выявлено около 40 отдельных лиц и организаций из Аргентины, Парагвая и до Гамбии, финансирующих "Хезболлу".
Госдеп США заявил, что активность "Хезболлы" была выявлена в прошедшие годы в Азербайджане, Болгарии, Нигерии, Панаме, в Перу, на Кипре и в Таиланде. Вашингтон применил к этой организации новые санкции с ноября 2018 года, а Великобритания включила "Хезболлу" в список террористических организаций.
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США , В мире , Маршалл Биллингсли , Хезболла , Госдеп США , Министерство юстиции США , ИТАР-ТАСС
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