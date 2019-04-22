Шесть человек погибли при крушении небольшого самолета в Техасе

Двухмоторный самолет разбился в американском штате Техас, все шесть человек, находившиеся на борту, погибли, сообщает местный телеканал KXAN со ссылкой на департамент общественной безопасности штата.

Сообщается, что самолет марки Beechcraft вылетел утром в понедельник из частного аэропорта в округе Харрис. По данным источников в Управлении гражданской авиации США (FAA), воздушное судно рухнуло при заходе на посадку около 9.00 по местному времени (17.00 мск) недалеко от аэропорта Керрвилла. Погибли пилот и пять пассажиров.

На место крушения направлены специалисты FAA, причина происшествия пока не называется.

Это второй за сутки случай падения небольшого самолета в Техасе. Ранее сообщалось о гибели двух человек в результате крушения воздушного судна в аэропорту "Ширли Уильямс" в Кингсленде.