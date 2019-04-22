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Шесть человек погибли при крушении небольшого самолета в Техасе 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Двухмоторный самолет разбился в американском штате Техас, все шесть человек, находившиеся на борту, погибли, сообщает местный телеканал KXAN со ссылкой на департамент общественной безопасности штата.
Сообщается, что самолет марки Beechcraft вылетел утром в понедельник из частного аэропорта в округе Харрис. По данным источников в Управлении гражданской авиации США (FAA), воздушное судно рухнуло при заходе на посадку около 9.00 по местному времени (17.00 мск) недалеко от аэропорта Керрвилла. Погибли пилот и пять пассажиров.
На место крушения направлены специалисты FAA, причина происшествия пока не называется.
Это второй за сутки случай падения небольшого самолета в Техасе. Ранее сообщалось о гибели двух человек в результате крушения воздушного судна в аэропорту "Ширли Уильямс" в Кингсленде.
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