Прокуратура США рекомендовала приговорить россиянку Марию Бутину к полутора годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документы суда.
"Гособвинитель с уважением рекомендует приговорить Бутину к сроку лишения свободы 18 месяцев", — говорится в материалах.
Как отмечается, сторона обвинения надеется на положительное решение суда.
Ранее Бутина рассказала, когда надеется вернуться в Россию.
Бутина была задержана в США в 2018 году по обвинению в сговоре, целью которого была незаконная работа на российское правительство. В ходе судебного разбирательства она признала себя виновной и пошла на сделку со следствием.