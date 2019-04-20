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Бутиной грозит полтора года лишения свободы 

Газета.Ru + ещё 11 20 минут назад
Фото: © AP Photo
Прокуратура США рекомендовала приговорить россиянку Марию Бутину к полутора годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документы суда.
"Гособвинитель с уважением рекомендует приговорить Бутину к сроку лишения свободы 18 месяцев", — говорится в материалах.
Как отмечается, сторона обвинения надеется на положительное решение суда.
Ранее Бутина рассказала, когда надеется вернуться в Россию.
Бутина была задержана в США в 2018 году по обвинению в сговоре, целью которого была незаконная работа на российское правительство. В ходе судебного разбирательства она признала себя виновной и пошла на сделку со следствием.
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США , Криминал , Правительство РФ
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