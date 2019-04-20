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Бутина просит приговорить ее к уже отбытому сроку 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: © AP Photo
Россиянка Мария Бутина, арестованная в США по подозрению в заговоре, просит суд приговорить ее к сроку, равному ранее отбытому. Об этом говорится в материалах суда, с которыми в пятницу ознакомился корреспондент ТАСС.
"Мы призываем приговорить Марию Бутину к сроку, равному ранее отбытому, и отправить ее домой к семье", — заявила защита Бутиной. "Мария была справедливо наказана. Она провела девять месяцев в трех различных местах заключения, в том числе содержалась в изоляторе. Мария почувствовала раскаяние за свои действия, она сделала все возможное, чтобы искупить свои ошибки через сотрудничество со следствием", — приводятся в документе слова адвокатов.
Вынесение приговора Бутиной состоится 26 апреля. Ей инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы утверждали, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США агентом иностранного государства. Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года.
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США , Министерство юстиции США , ИТАР-ТАСС
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