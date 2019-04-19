Неприятные сюрпризы доклада Мюллера 

Министерство юстиции США обнародовало отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о результатах расследование так называемого российского вмешательства в выборы в США и возможного сговора команды Дональда Трампа с Москвой. Опубликовано 400 страниц текста, который, однако, был существенным образом отредактирован. Как объяснил генеральный прокурор США Уильям Барр, была изъята информация, затрагивающая интересы национальной безопасности. Спецпрокурор Мюллер не сумел обнаружить следов сговора Трампа с Москвой, однако сам факт вмешательства России в выборы подтвержден. Что дальше?
Комментарий Георгия Бовта:
Судя по опубликованной информации, 22-месячное расследование могло кончиться для Трампа гораздо хуже. Неслучайно он, едва узнав о назначении Роберта Мюллера спецпрокурором, воскликнул, что это «конец его президентства». Кроме того, Мюллер, как выясняется, был на грани того, чтобы предъявить уголовные обвинения старшему сыну Трампа в связи со встречей в июне 2016 года в Trump Tower в Нью-Йорке с российским юристом Натальей Весельницкой, которая якобы обещала передать компромат на Хиллари Клинтон, но его у нее в результате не оказалось.
В то же время основные выводы доклада свидетельствуют о том, что эта история для действующего президента США и его ближайшего окружения все-таки до конца еще не закончилась. Например, в документе есть вывод о том, что предвыборная команда Трампа рассчитывала получить преимущества на выборах в результате обнародования компромата на Клинтон, который был добыт российскими хакерами, связанными с военной разведкой, а затем предан огласке через WikiLeaks. Установлено также, что команда Трампа сама пыталась добыть частную переписку Клинтон, хотя факт сговора с Москвой на сей счет расследователями не доказан.
Весьма двусмысленные выводы также содержатся по такому важному вопросу, как возможное препятствование со стороны Трампа правосудию. Речь идет о попытках вмешательства в ход расследования спецпрокурора, что явилось бы уголовным преступлением. Доподлинных фактов такого вмешательства доказано не было, однако в докладе перечислено по меньшей мере десять эпизодов, когда Трамп задумывал осуществить его и обсуждал такие возможности со своими советниками.
Неприятным сюрпризом для Белого дома стало также то, что Мюллер, оказывается, возбудил еще 14 отдельных расследований, которые были делегированы другим структурам, поскольку у него на проведение этих расследование не было полномочий. Два из них пока засекречены и еще продолжаются. Остальные известны и касались в основном бывших помощников Трампа, ни один из которых, впрочем, не был уличен в преступных связях с Москвой.
О вмешательстве России в предвыборную кампанию 2016 года в докладе вроде бы нет принципиально новой информации: повторено то, что ранее уже получило огласку, например, обвинения российского так называемого Агентства интернет-исследований в манипуляциях в соцсетях, в том числе с помощью социальной и политической рекламы.
Упоминается также заказанное демократами расследование бывшего агента британских спецслужб Кристофер Стила на предмет наличия у Москвы компромата на Дональда Трампа, относящегося к тому времени, когда он посещал Москву в качестве владельца конкурса «Мисс Вселенная» в 2013 году. Приводится информация со ссылкой на одного российского бизнесмена о наличии у представителей России видеозаписей, на которых Трамп фигурирует вместе с заказанным им в Москве проститутками. Однако каких-либо доказательств, подтверждающих наличие такого компромата, обнаружить не удалось. Возможно, теперь это станет предметом отдельного разбирательства с участием бывшего юридического советника Трампа Майкла Коэна, который якобы был в курсе этой истории.