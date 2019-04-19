Стала известна дата саммита Трампа и Абэ

Белый дом сообщил, что президент США отправится в Японию в мае.

Одной из ключевых тем для обсуждения станет, как отмечается, Северная Корея, «включая усилия по достижению окончательной, полностью проверенной денуклеаризации».