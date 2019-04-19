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Стала известна дата саммита Трампа и Абэ 

Вести Экономика + ещё 7 1 час назад
Фото: Reuters
Белый дом сообщил, что президент США отправится в Японию в мае.
Президент США Дональд Трамп посетит Японию 25-28 мая для встреч с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, говорится в заявлении Белого дома.
Одной из ключевых тем для обсуждения станет, как отмечается, Северная Корея, «включая усилия по достижению окончательной, полностью проверенной денуклеаризации».
“Два лидера также изучат пути продвижения своего общего видения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, включая шаги, которые укрепят наши двусторонние торговые и инвестиционные отношения”, — говорится в заявлении Белого дома.
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США , Азия , Ближний Восток , В мире , Политика , Синдзо Абэ , Дональд Трамп , Япония
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