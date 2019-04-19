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В США издадут доклад Мюллера отдельной книгой 

Вести.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
Американские издатели намерены в ближайшее время опубликовать доклад спецпрокурора Мюллера в виде книги. И, хотя в свет она выйдет не раньше 30-го апреля, она уже стала бестселлером в крупнейшем интернет-магазине "Амазон".
В рейтинге самых популярных книг она сейчас занимает третье место. Издательства обещают разные версии книги: с аналитическими комментариями, "особо важными деталями" или без всякого анализа — но под авторством Мюллера, который возглавлял расследование о якобы имевшем место российском вмешательстве в американские выборы.
Бумажный экземпляр будет стоить чуть больше девяти долларов, сообщает телеканал "Россия 24". Хотя на сайте Минюста США с опубликованным накануне докладом можно ознакомиться уже сейчас — совершенно бесплатно.
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