Стала известна реакция Трампа на назначение Мюллера спецпрокурором

«О боже мой. Это ужасно. Это конец моего президентства», — сказал Трамп, после чего нецензурно выругался.

Согласно показаниям Ханта, президент также отчитал бывшего тогда генпрокурором Джеффа Сешнса и заявил, что тот должен был «защитить» его. Помимо этого, Трамп добавил, что расследование будет длиться годы, и он не сможет этому воспрепятствовать.

Доклад Мюллера был опубликован ранее 18 апреля. В нем утверждается, что сговора президента США или других американцев с российскими властями на выборах 2016 года не было. Отмечается, что члены команды Дональда Трампа открыто сотрудничали с прокурорами и давали все необходимые показания.

Расследование завершилось в конце марта. Мюллер намеревался выяснить, был ли сговор между штабом Трампа и Россией. Кремль и Белый дом отвергали все обвинения.