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Стала известна реакция Трампа на назначение Мюллера спецпрокурором 

Lenta.ru + ещё 38 50 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп назвал назначение Роберта Мюллера спецпрокурором по «российскому делу» концом своего президентства. Об этом заявил бывший глава администрации генпрокурора США Джоди Хант, говорится в опубликованном на сайте Минюста США докладе.
«О боже мой. Это ужасно. Это конец моего президентства», — сказал Трамп, после чего нецензурно выругался.
Согласно показаниям Ханта, президент также отчитал бывшего тогда генпрокурором Джеффа Сешнса и заявил, что тот должен был «защитить» его. Помимо этого, Трамп добавил, что расследование будет длиться годы, и он не сможет этому воспрепятствовать.
Доклад Мюллера был опубликован ранее 18 апреля. В нем утверждается, что сговора президента США или других американцев с российскими властями на выборах 2016 года не было. Отмечается, что члены команды Дональда Трампа открыто сотрудничали с прокурорами и давали все необходимые показания.
Между тем сообщается, что Россия вмешивалась в американские выборы 2016 года, но штаб Трампа не принимал участия в этой деятельности. В частности, российское ГРУ (ГУ) передавало разоблачителям с сайта WikiLeaks материалы, украденные у Демократической партии США.
Расследование завершилось в конце марта. Мюллер намеревался выяснить, был ли сговор между штабом Трампа и Россией. Кремль и Белый дом отвергали все обвинения.
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Комментарии1
США , В мире , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , Демократическая партия США , ГРУ , Wikileaks , Министерство юстиции США
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