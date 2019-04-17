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Трамп выразил соболезнования Папе Римскому 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Американский лидер Дональд Трамп выразил соболезнования Папе Римскому после пожара в Нотр-Даме. Об этом он написал в твиттере.
" [Я] выразил соболезнования от народа Соединенных Штатов в связи с ужасным и разрушительным пожаром в соборе Нотр-Дам", — заявил Трамп.
Кроме того, Трамп предложил помощь в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Ранее была названа вероятная причина пожара в Нотр-Даме.
В результате пожара в соборе обрушились две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба. По предварительной версии, причиной воспламенения стала неосторожность во время восстановительных работ.
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США , В мире , Дональд Трамп
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