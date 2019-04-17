Трамп выразил соболезнования Папе Римскому

Американский лидер Дональд Трамп выразил соболезнования Папе Римскому после пожара в Нотр-Даме. Об этом он написал в твиттере.

" [Я] выразил соболезнования от народа Соединенных Штатов в связи с ужасным и разрушительным пожаром в соборе Нотр-Дам", — заявил Трамп.

Кроме того, Трамп предложил помощь в восстановлении собора Парижской Богоматери.

Ранее была названа вероятная причина пожара в Нотр-Даме.

В результате пожара в соборе обрушились две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба. По предварительной версии, причиной воспламенения стала неосторожность во время восстановительных работ.