Трамп рассказал, кто заслуживает Пулитцеровскую премию

Президент США Дональд Трамп заявил, что Пулитцеровскую премию заслуживает журналистка, которая изначально говорила об отсутствии "сговора" с Россией , а не те, кто "сильно ошибался" по этому поводу.

" (Журналистка) Кимберли Страссель должна получить Пулитцеровскую премию. Она сокровище (и я ее не знаю), которое изначально правильно называла фальсификацию, связанную с Россией. Премию получат все остальные, кто так сильно ошибался. Фейковые новости", — написал Трамп в Twitter, прикрепив пост журналистки с ее статьей из газеты Wall Street Journal, в которой она заявляет, что спецпрокурор Роберт Мюллер "был не тем человеком, который мог давать верную оценку низким проделкам, связанным со сговором 2016 года", и доклад доказывает это".

Наиболее престижная журналистская награда 15 апреля была присуждена газете Wall Street Journal за освещение платежей, которые делал президент Дональд Трамп обвинявшим его женщинам, газете Sun Sentinel, издающаяся на юге Флориды, за общественный вклад за освещение массовой стрельбы в школе в Паркленде и газете New York Times за репортажи о финансах семьи президента США Дональда Трампа.

В четверг был опубликован доклад Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Дональда Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию. По первому пункту Мюллер пришел к положительному заключению, по второму — к отрицательному, а по третьему не смог сделать однозначный вывод. Доклад был опубликован со значительными сокращениями.