NYT: Трамп не хотел высылать дипломатов из-за отравления Скрипалей, на него надавили в ЦРУ

По данным "десятков" источников издания, Трамп скептически отнесся к предположению, что Россия причастна к отравлению Скрипалей, так как был недоволен постоянным утечками информации от американской разведки в СМИ.

Однако впоследствии директор ЦРУ Джина Хаспел убедила Трампа выслать российских дипломатов, показав ему снимки отравленных нервно-паралитическим веществом "Новичок". Отмечается, что наибольшее впечатление на президента произвело фото мертвых уток.