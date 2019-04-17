Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

NYT: Трамп не хотел высылать дипломатов из-за отравления Скрипалей, на него надавили в ЦРУ 

Газета.Ru + ещё 3 42 минуты назад
Президент США Дональд Трамп изначально не хотел высылать российских дипломатов из Соединенных Штатов из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, пишет газета The New York Times.
По данным "десятков" источников издания, Трамп скептически отнесся к предположению, что Россия причастна к отравлению Скрипалей, так как был недоволен постоянным утечками информации от американской разведки в СМИ.
Однако впоследствии директор ЦРУ Джина Хаспел убедила Трампа выслать российских дипломатов, показав ему снимки отравленных нервно-паралитическим веществом "Новичок". Отмечается, что наибольшее впечатление на президента произвело фото мертвых уток.
Ранее российский посол в Британии Александр Яковенко заявил, что в расследовании британской полицией отравления Скрипалей есть несколько проблем.
Газета.Ru: последние новости
Названа дата публикации отредактированной версии доклада по "российскому делу" CNN: Сандерс обвинил связанный с Хиллари Клинтон центр, который мешает победить Трампа Трамп дал совет, как тушить Нотр-Дам-де-Пари
США , Видео , В мире , Конфликты , Александр Яковенко , Сергей Скрипаль , Дональд Трамп , ГРУ , ЦРУ , New York Times
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ошибка года: рабочие не заметили пожара в Нотр-Даме60
Сам себе противоречит: Порошенко заговорил по-русски55
НТВ на распутье: больному Норкину поставили диагноз188
«Страшный пожар»: Эрдоган обратился к французам32
В Киеве заговорили о «бегстве» в штабе Порошенко93
Видео
Тушили неправильно: Лужков о пожаре в Париже
Происшествия
Неудавшиеся киллеры: Зеленского хотели «убить»
Украина В мире
700 миллионов евро: как помогли Нотр-Даму
В мире
Вскрыта связь Порошенко с Зеленским-"наркоманом"
В мире Украина
Порошенко и Зеленский приняли решение по дебатам
В мире Украина
НТВ на распутье: больному Норкину поставили диагноз
Общество Статьи
Пока вы не уснули: Почему сгорел Нотр-Дам
В мире
В Киеве заговорили о «бегстве» в штабе Порошенко
Украина В мире
Задобрить Путина? В Крыму обратились к Зеленскому
Политика Украина
Пациенты ползут по косогору, чтобы попасть в больницу
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение