Назван главный инициатор «дела Скрипалей» в США

По информации издания, изначально Трамп нейтрально отнесся к новостям об отравлении бывшего полковника ГРУ и его дочери в британском Солсбери. Более того, это, по мнению окружения президента, соответствовало его парадигме о наказании предателей.

Хэспел, занимавшая в тот момент пост заместителя главы ЦРУ, сумела настоять, чтобы Трамп в знак солидарности с Лондоном выслал из США российских дипломатов. В качестве доказательства она показала хозяину Белого дома фотографию с мертвыми птицами и пострадавшими от «Новичка» детьми.

16 апреля 2018 года стало известно, что Трамп пришел в ярость, узнав число высланных из страны россиян. По словам источника газеты The Washington Post, он принялся орать на своих помощников, когда понял, что Франция и Германия выслали всего по четыре дипломата, а США вернули в Россию 60 человек.

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Москва заявляет о своей непричастности к произошедшему.