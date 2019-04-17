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Назван главный инициатор «дела Скрипалей» в США 

Lenta.ru + ещё 8 32 минуты назад
На решение президента США Дональда Трампа дать ход «делу Скрипалей» повлияла директор ЦРУ Джина Хэспел. Об этом пишет The New York Times.
По информации издания, изначально Трамп нейтрально отнесся к новостям об отравлении бывшего полковника ГРУ и его дочери в британском Солсбери. Более того, это, по мнению окружения президента, соответствовало его парадигме о наказании предателей.
Хэспел, занимавшая в тот момент пост заместителя главы ЦРУ, сумела настоять, чтобы Трамп в знак солидарности с Лондоном выслал из США российских дипломатов. В качестве доказательства она показала хозяину Белого дома фотографию с мертвыми птицами и пострадавшими от «Новичка» детьми.
16 апреля 2018 года стало известно, что Трамп пришел в ярость, узнав число высланных из страны россиян. По словам источника газеты The Washington Post, он принялся орать на своих помощников, когда понял, что Франция и Германия выслали всего по четыре дипломата, а США вернули в Россию 60 человек.
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Москва заявляет о своей непричастности к произошедшему.
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США , Видео , В мире , Дональд Трамп , ГРУ , ЦРУ , New York Times
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