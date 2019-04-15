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Отец Бутиной надеется на поддержку России в вопросе погашения долгов 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Валерий Бутин, отец арестованной в Соединённых Штатах Марии Бутиной, выразил надежду на государственную поддержку России в вопросе погашения задолженности дочери перед адвокатами.
«Недавно я написал письмо российскому правительству на имя премьер-министра Дмитрия Медведева. Знаю, что обращение получено и сейчас оно рассматривается министерствами юстиции, финансов и иностранных дел», — рассказал он в интервью газете «Известия».
Он подчеркнул, что общая задолженность дочери перед адвокатами может превысить 50 млн руб.
Ранее Валерий Бутин рассказал о самочувствии дочери.
Ожидается, что суд США вынесет приговор россиянке 26 апреля.
В этот же день её могут депортировать в Россию.
RT на русском: последние новости
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США , Видео , Дмитрий Медведев , Правительство РФ , газета "Известия"
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