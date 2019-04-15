Отец Бутиной надеется на поддержку России в вопросе погашения долгов

Валерий Бутин, отец арестованной в Соединённых Штатах Марии Бутиной, выразил надежду на государственную поддержку России в вопросе погашения задолженности дочери перед адвокатами.

«Недавно я написал письмо российскому правительству на имя премьер-министра Дмитрия Медведева. Знаю, что обращение получено и сейчас оно рассматривается министерствами юстиции, финансов и иностранных дел», — рассказал он в интервью газете «Известия».

Он подчеркнул, что общая задолженность дочери перед адвокатами может превысить 50 млн руб.

Ранее Валерий Бутин рассказал о самочувствии дочери.

Ожидается, что суд США вынесет приговор россиянке 26 апреля.

В этот же день её могут депортировать в Россию.