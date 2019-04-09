США рассказали о важности Украины

Для США важно происходящее на Украине . Об этом заявила директор отдела политического планирования Госдепартамента Кирон Скиннер в интервью украинскому отделению радиостанции Voice of America («Голос Америки»).

По ее словам, Вашингтону важен результат украинских президентских выборов, но именно жители страны решат, кто получит власть. «Мы были бы счастливы, если бы на Украине не присутствовали русские, но решение относительно собственного будущего примут сами украинцы», — добавила она.

Скиннер отметила, что президент США Дональд Трамп верит в государственный суверенитет и хочет, чтобы Украина была целостной. В этой связи он отошел от ряда решений предыдущих американских лидеров, и Вашингтон «взял на себя обязательства по вопросу украинской обороны», сказала она.