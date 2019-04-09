Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США рассказали о важности Украины 

Lenta.ru 11 часов назад
Фото: Gleb Garanich / Reuters
Для США важно происходящее на Украине. Об этом заявила директор отдела политического планирования Госдепартамента Кирон Скиннер в интервью украинскому отделению радиостанции Voice of America («Голос Америки»).
По ее словам, Вашингтону важен результат украинских президентских выборов, но именно жители страны решат, кто получит власть. «Мы были бы счастливы, если бы на Украине не присутствовали русские, но решение относительно собственного будущего примут сами украинцы», — добавила она.
Скиннер отметила, что президент США Дональд Трамп верит в государственный суверенитет и хочет, чтобы Украина была целостной. В этой связи он отошел от ряда решений предыдущих американских лидеров, и Вашингтон «взял на себя обязательства по вопросу украинской обороны», сказала она.
Ранее в апреле спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер объяснил преимущества действующего президента Украины Петра Порошенко, вновь баллотирующегося на пост главы государства, против другого кандидата на эту должность — Владимира Зеленского.
В конце марта сообщалось, что за последние пять лет Украина получила от США более 1,3 миллиарда долларов на развитие армии. Средства выделялись на укрепление обороноспособности украинских войск и улучшение взаимодействия с НАТО.
Последние новости
Вашингтон увидел разницу между признанием Голанских высот и Крыма В России впервые признали дискриминацию трансгендера Вступление в силу закона об устойчивом интернете решили отложить
Комментарии
США , В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Курт Волкер , Дональд Трамп , Госдеп США , НАТО , Голос Америки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова оценила плакаты Порошенко с Путиным136
Россию сочли небоеспособной против США в Арктике169
Раскрыта причина отказа Вашингтона признавать Крым223
Держать и не пускать: как заставить россиян не уезжать34
Штаб Порошенко объяснил билборды с Путиным
Видео
«Гвалт устроили»: Лукашенко опроверг дружбу с Порошенко
В мире Статьи
Польша против: дипломаты ответили на героизацию Бандеры
В мире Статьи
Полный игнор: Меркель не встретила Мэй
Европа В мире
Пока вы не уснули: колкая шутка Путина, что творится с Норкиным
В мире
Демарш? Пугачева проигнорировала концерт в свою честь
Шоу-бизнес Статьи
«Это ложь»: Скабеева обезумела после обвинений Киева
Украина В мире
Украина пригрозила Скабеевой
Украина В мире
«Довели»: Украинцев обвинили в болезни Норкина
Общество
Путин о визите в США: «Старушка-мама будет рада»
Политика
«Пьем уже три дня»: как врач-шатун кошмарил пациентов
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение