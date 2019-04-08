Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уходящая в отставку глава МВБ США покинет пост 10 апреля 

РИА Новости + ещё 7 8 апреля 2019
Фото: Reuters
Уходящая в отставку глава министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила, что покинет свой пост 10 апреля для обеспечения "плавного перехода".
Ранее президент США Дональд Трамп объявил об отставке Нильсен и назначил исполняющим обязанности министра главу таможенно-пограничной службы Кевина Макалинана.
"Я согласилась остаться на посту министра до среды, 10 апреля, чтобы обеспечить плавный переход и убедиться, что ключевые цели и задачи МВБ не пострадают", — написала Нильсен на своей странице в Twitter.
Нильсен стала министром в конце 2017 года, после того, как прежний глава МВБ Джон Келли ушел на пост шефа аппарата Белого дома. Слухи об отставке Нильсен ходили на протяжении долгого времени. Пресса неоднократно писала, что Трамп недоволен усилиями Нильсен по сокращению нелегальной миграции.
Келли ушел из администрации в конце 2018 года, и в его лице Нильсен потеряла влиятельного сторонника. Также пресса писала, что Трамп был недоволен тем, что Нильсен поддерживала кандидатуру Рональда Витиелло на пост главы иммиграционно-таможенной полиции (ICE). Трамп отозвал кандидатуру Витиелло до ее утверждения в сенате.
Последние новости
Ягланд назвал возможный выход России из СЕ "потрясением для Европы" Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак Названо настоящее место рождения жены Порошенко
Комментарии3
США , В мире , Джон Келли , Дональд Трамп
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не только Крым. Россия прирастет новой территорией31
Украину задело заявление генсека Совета Европы о России236
«Сделка века»: У России попросили помощи110
США принялись запугивать Египет из-за России14
В РФ заработали новые правила по охране труда9
Видео
Гора выброшенной новой обуви попала на видео
Общество
Момент X: Порошенко принял решение по дебатам
Украина В мире
«А Порошенко реально ***»: что он сделал не так
Украина В мире
Россия готовится к «максимально жесткому отпору» НАТО
Конфликты Армия
Нецензурщина: Немцы в ПАСЕ взбесили украинцев
Европа В мире
Прекратите балаган: Тимошенко ставит ультиматумы
Украина В мире
Записки из подполья: СМИ разоблачили семью Порошенко
Украина В мире
Удар МиГ-21 по аэропорту Триполи попал на видео
Армия Африка
Кремль ответил Зеленскому
Политика Украина
Куда дальше? Киев нанесет еще один «удар» по России
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение