Уходящая в отставку глава МВБ США покинет пост 10 апреля

Уходящая в отставку глава министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила, что покинет свой пост 10 апреля для обеспечения "плавного перехода".

Ранее президент США Дональд Трамп объявил об отставке Нильсен и назначил исполняющим обязанности министра главу таможенно-пограничной службы Кевина Макалинана.

"Я согласилась остаться на посту министра до среды, 10 апреля, чтобы обеспечить плавный переход и убедиться, что ключевые цели и задачи МВБ не пострадают", — написала Нильсен на своей странице в Twitter.

Нильсен стала министром в конце 2017 года, после того, как прежний глава МВБ Джон Келли ушел на пост шефа аппарата Белого дома. Слухи об отставке Нильсен ходили на протяжении долгого времени. Пресса неоднократно писала, что Трамп недоволен усилиями Нильсен по сокращению нелегальной миграции.

Келли ушел из администрации в конце 2018 года, и в его лице Нильсен потеряла влиятельного сторонника. Также пресса писала, что Трамп был недоволен тем, что Нильсен поддерживала кандидатуру Рональда Витиелло на пост главы иммиграционно-таможенной полиции (ICE). Трамп отозвал кандидатуру Витиелло до ее утверждения в сенате.