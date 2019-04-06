В Крыму обратились с просьбой к США

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В Крыму призвали США прекратить «слежку» за полуостровом 

РИА Новости + ещё 6 24 минуты назад
Участившиеся случаи полетов разведывательных самолетов ВМС США у крымских границ вызывают обеспокоенность, американским властям пора прекратить "слежку" за полуостровом, заявил депутат крымского парламента Иван Шонус.
Ранее мониторинговый ресурс PlaneRadar сообщил, что патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon в пятницу вечером провел разведку в районе Крыма. Незадолго до этого разведывательный полет вдоль Черноморского побережья России совершил американский стратегический беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk.
"Систематические полеты американских разведывательных самолетов у границ Крыма вызывают обеспокоенность. Подобные маневры никак не вяжутся с политикой дружеских или, по крайней мере, партнерских отношений. Властям США пора уже прекратить слежку за российским полуостровом и переключиться на охрану своих границ", — сказал РИА Новости Шонус.
По его мнению, столь повышенное внимание к Крыму со стороны иностранных разведывательных самолетов может быть связанно с желанием дистанционно перенять российский опыт по развитию территорий.
"Россия на примере Крыма показала всему миру, как нужно комплексно и масштабно развивать свои территории, инвестируя в их будущее. Американским властям вместо того, чтобы дистанционно следить за тем, как преобразуется Крым, стоит лично посетить российский регион и своими глазами увидеть колоссальные изменения, произошедшие за последние пять лет. Уверен, побывав в Крыму, они признают, что воссоединение полуострова с Россией прошло по справедливости и закону", — сказал Шонус.
В последнее время иностранные разведывательные самолеты и БПЛА все чаще появляются близ российских границ и военных объектов. Их регулярно фиксируют над Балтийским морем, в районе Крыма и Краснодарского края, а также недалеко от российских баз в Сирии.
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Комментарии9
США , Армия , Видео , Оружие , Boeing , РИА Новости , Республика Крым
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