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Байден раскритиковал шуточное видео Трампа с ним 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Бывший вице-президент Джо Байден прокомментировал шуточное видео со своим участием, которое в твиттере выложил американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщает Fox News.
"Я вижу, что вы на работе и президент, как обычно", — заявил Байден.
Ранее сообщалось, что Трамп опубликовал сатирическое видео, на котором Байден "неподобающим образом" трогает сам себя со спины за плечи и утыкается себе же в затылок.
Также стало известно, что Байден объяснил привычку трогать людей после обвинений в харассменте.
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США , Видео , В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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