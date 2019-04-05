Бывший вице-президент Джо Байден прокомментировал шуточное видео со своим участием, которое в твиттере выложил американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщает Fox News.
"Я вижу, что вы на работе и президент, как обычно", — заявил Байден.
Ранее сообщалось, что Трамп опубликовал сатирическое видео, на котором Байден "неподобающим образом" трогает сам себя со спины за плечи и утыкается себе же в затылок.
WELCOME BACK JOE! pic.twitter.com/b2NbBSX3sx— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 апреля 2019 г.
Также стало известно, что Байден объяснил привычку трогать людей после обвинений в харассменте.