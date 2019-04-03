Президент США Дональд Трамп назвал позором и причиняющими ущерб стране действия демократов, которые намерены провести ряд новых расследований в Палате представителей Конгресса приписываемого России сговора с избирательным штабом республиканца. Глава вашингтонской администрации дал такую оценку во вторник, отвечая на вопросы журналистов на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме.
Президент США напомнил, что завершивший аналогичное расследование спецпрокурор Роберт Мюллер пришел к выводу, что никакого сговора не было.
"Теперь мы собираемся начать этот процесс с самого начала? Я думаю, что это позор. Просто демократы хотят попытаться нанести ущерб стране, и этого нельзя допускать", — заявил президент.
Он также назвал такие намерения находящихся в оппозиции демократов нелепыми.
"Что бы вы им [демократам] не предоставили [по делу о сговоре}, им будет этого недостаточно. Мы можем дать им этот 400-страничный доклад (одно из требований демократов предоставить доклад Мюллера целиком — прим. ТАСС), мы можем дать и 800-страничный [доклад], но и этого им будет недостаточно. Они всегда возвращаются и заявляют, что им этого мало", — подчеркнул Трамп.
Он отметил, что расследование Мюллера продолжалось почти два года и стоило бюджету более $30 млн
"Я думаю, что это пустая трата времени, это просто политика очень низкого уровня", — охарактеризовал глава Белого дома намерения демократов провести новые расследования.
Он также выразил надежду на проведение расследования того, как начинались разбирательства Мюллера и ФБР по данному делу.
Министр юстиции США Уильям Барр 24 марта направил руководству профильных комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса США основные заключения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о приписываемом России вмешательстве в президентские выборы в Конгресс. Мюллер признал, что никакого сговора между избирательным штабом Трампа и властями России не было. Глава Минюста выразил намерение направить полный отредактированный текст доклада в Конгресс к середине апреля из-за необходимости скрыть часть данных о частных лицах, которые упоминаются в расследовании Мюллера, но в отношении которых не было выдвинуто обвинений.