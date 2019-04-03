Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп назвал позором намерения демократов провести новые расследования по «делу РФ» 

ТАСС + ещё 2 48 минут назад
Президент США Дональд Трамп назвал позором и причиняющими ущерб стране действия демократов, которые намерены провести ряд новых расследований в Палате представителей Конгресса приписываемого России сговора с избирательным штабом республиканца. Глава вашингтонской администрации дал такую оценку во вторник, отвечая на вопросы журналистов на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме.
Президент США напомнил, что завершивший аналогичное расследование спецпрокурор Роберт Мюллер пришел к выводу, что никакого сговора не было.
"Теперь мы собираемся начать этот процесс с самого начала? Я думаю, что это позор. Просто демократы хотят попытаться нанести ущерб стране, и этого нельзя допускать", — заявил президент.
Он также назвал такие намерения находящихся в оппозиции демократов нелепыми.
"Что бы вы им [демократам] не предоставили [по делу о сговоре}, им будет этого недостаточно. Мы можем дать им этот 400-страничный доклад (одно из требований демократов предоставить доклад Мюллера целиком — прим. ТАСС), мы можем дать и 800-страничный [доклад], но и этого им будет недостаточно. Они всегда возвращаются и заявляют, что им этого мало", — подчеркнул Трамп.
Он отметил, что расследование Мюллера продолжалось почти два года и стоило бюджету более $30 млн
"Я думаю, что это пустая трата времени, это просто политика очень низкого уровня", — охарактеризовал глава Белого дома намерения демократов провести новые расследования.
Он также выразил надежду на проведение расследования того, как начинались разбирательства Мюллера и ФБР по данному делу.
Министр юстиции США Уильям Барр 24 марта направил руководству профильных комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса США основные заключения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о приписываемом России вмешательстве в президентские выборы в Конгресс. Мюллер признал, что никакого сговора между избирательным штабом Трампа и властями России не было. Глава Минюста выразил намерение направить полный отредактированный текст доклада в Конгресс к середине апреля из-за необходимости скрыть часть данных о частных лицах, которые упоминаются в расследовании Мюллера, но в отношении которых не было выдвинуто обвинений.
ТАСС: последние новости
WP: Трамп вновь ошибся, сказав, что его отец родился в Германии В США заявили, что не оставляют попыток договориться с Турцией по С-400 Суд отклонил апелляцию россиянина, приговоренного в США к 27 годам тюрьмы
Комментарии1
США , Видео , В мире , Политика , Роберт Мюллер , Йенс Столтенберг , Дональд Трамп , ФБР , Минюст РФ , Конгресс США , НАТО , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Агент перемен»: что Зеленский готовит для России28
НАТО защитит Украину от России в Черном море5
Ополченцы в Донбассе уничтожили «Ведьму»654
«Мёртвые души» проголосовали за Порошенко в ДНР
«Мы должны»: новый президент Казахстана обратился к РФ35
Видео
Тяжелый случай: Панин взбесил Милонова
Шоу-бизнес
Много общего: найдена связь Зеленского и Порошенко
Украина В мире
На Украине нашли повод посадить Зеленского в тюрьму
Украина В мире
«Великое достижение»: Европа обратилась к Порошенко
В мире Украина
Шансов нет: на отношениях с Киевом поставили крест
Украина В мире
Народный бунт: украинцы выдвинули требование к Порошенко
Украина В мире
Пакет мер: США пригрозили России за «провокацию»
Политика Армия
Удар под дых: США отказали России в важном вопросе
Политика
Взрыв в Петербурге: заблокировано 15 человек
Происшествия
Покойная Началова проиграла суд бывшему мужу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение