Трамп назвал позором намерения демократов провести новые расследования по «делу РФ»

Президент США Дональд Трамп назвал позором и причиняющими ущерб стране действия демократов, которые намерены провести ряд новых расследований в Палате представителей Конгресса приписываемого России сговора с избирательным штабом республиканца. Глава вашингтонской администрации дал такую оценку во вторник, отвечая на вопросы журналистов на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме.

Президент США напомнил, что завершивший аналогичное расследование спецпрокурор Роберт Мюллер пришел к выводу, что никакого сговора не было.

"Теперь мы собираемся начать этот процесс с самого начала? Я думаю, что это позор. Просто демократы хотят попытаться нанести ущерб стране, и этого нельзя допускать", — заявил президент.

Он также назвал такие намерения находящихся в оппозиции демократов нелепыми.

"Что бы вы им [демократам] не предоставили [по делу о сговоре}, им будет этого недостаточно. Мы можем дать им этот 400-страничный доклад (одно из требований демократов предоставить доклад Мюллера целиком — прим. ТАСС), мы можем дать и 800-страничный [доклад], но и этого им будет недостаточно. Они всегда возвращаются и заявляют, что им этого мало", — подчеркнул Трамп.

"Я думаю, что это пустая трата времени, это просто политика очень низкого уровня", — охарактеризовал глава Белого дома намерения демократов провести новые расследования. Он отметил, что расследование Мюллера продолжалось почти два года и стоило бюджету более $30 млн

Он также выразил надежду на проведение расследования того, как начинались разбирательства Мюллера и ФБР по данному делу.