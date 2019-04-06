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Адвокат Трампа призвал не открывать «ящик Пандоры» 

Газета.Ru + ещё 21 59 минут назад
Адвокат президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Уильям Консовой заявил, что запрос демократов из палаты представителей США по поводу налоговых деклараций главы государства нарушает предусмотренные конституцией ограничения и должен быть отклонен налоговым управлением страны. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По мнению адвоката, если налоговой орган решит удовлетворить запрос, возникнет "опасный прецедент".
"Когда этот ящик Пандоры откроется, последующий за этим ответ нанесет долговременный вред нашей нации", — сказал Консовой.
Ранее Трамп отказался раскрывать данные о своих налогах.
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США , Видео , Дональд Трамп , Wall Street Journal
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