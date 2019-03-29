Болтон рассказал, позвонит ли Трамп Путину

По словам Болтона, Трамп не собирался пока звонить Путину чтобы обсуждать вопрос о российских военных в Венесуэле.

До этого Трамп заявил, что российские войска должны покинуть Венесуэлу, подчеркнув, что в противном случае Соединенные Штаты рассмотрят разные "варианты".

Ранее Болтон увидел "угрозу" в присутствии российских военных в Венесуэле.