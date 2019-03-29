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Болтон рассказал, позвонит ли Трамп Путину 

Газета.Ru 51 минуту назад
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что лидера страны Дональд Трамп не планирует звонить главе России Владимиру Путину, передает Reuters.
По словам Болтона, Трамп не собирался пока звонить Путину чтобы обсуждать вопрос о российских военных в Венесуэле.
До этого Трамп заявил, что российские войска должны покинуть Венесуэлу, подчеркнув, что в противном случае Соединенные Штаты рассмотрят разные "варианты".
Ранее Болтон увидел "угрозу" в присутствии российских военных в Венесуэле.
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США , В мире , Политика , Джон Болтон , Дональд Трамп , Владимир Путин , Reuters
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