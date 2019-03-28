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ВВС США запросили у Конгресса $4,9 млрд на восстановление баз 

runews24.ru + ещё 3 28 марта 2019
Фото: runews24.ru
Речь идет о базе «Тиндалл», которая находится во Флориде, она пострадала от урагана «Майкл», обрушившегося на восточное побережье страны. Также требуются деньги на восстановление базы «Оффат» в Небраске, которая была затоплена в этом месяце в результате наводнения.
По словам Уилсон, 1,2 млрд долларов предполагается освоить в 2019 году, а оставшиеся 3,7 млрд — в 2020 и 2021 годах. При этом секретарь ВВС подчеркнула, что в случае отказа в финансировании руководству ведомства придется сокращать издержки, что негативно отразится на боеспособности авиации США.
Ранее суперавианосец класса «Форд» ВМС США сломался во время испытаний. Эксперты проверили корабль и обнаружили неисправные элементы в работе паровых турбин, после чего его отправили на верфь.
Фото: из открытых источников
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США , Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , Ford
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