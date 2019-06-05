Трамп назвал актрису «конченой психичкой»

"Конченая психичка Бетт Мидлер была вынуждена извиниться за высказывание, которое она присвоила мне. Как выяснилось, оно было полностью сфабриковано ей, чтобы очернить "вашего прекрасного президента". Она попалась так же, как и все фейковые новости. Больная мошенница", — написал Трамп.

Знаменитая американская актриса, обладательница премий "Грэмми" и "Эмми", писала в своем твиттере пост с извинениями, подметив, что предполагаемая цитата Дональда Трампа "98 республиканцев тупые?" "слишком в его духе", поэтому она поверила в его авторство.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп снова раскритиковал канал CNN.