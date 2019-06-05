Трамп назвал актрису «конченой психичкой» 

Президент США Дональд Трамп выругался в адрес голливудской актрисы Бетт Мидлер за распространение его несуществующей цитаты. Публикация появилась в его профиле в твиттере.
"Конченая психичка Бетт Мидлер была вынуждена извиниться за высказывание, которое она присвоила мне. Как выяснилось, оно было полностью сфабриковано ей, чтобы очернить "вашего прекрасного президента". Она попалась так же, как и все фейковые новости. Больная мошенница", — написал Трамп.
Знаменитая американская актриса, обладательница премий "Грэмми" и "Эмми", писала в своем твиттере пост с извинениями, подметив, что предполагаемая цитата Дональда Трампа "98 республиканцев тупые?" "слишком в его духе", поэтому она поверила в его авторство.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп снова раскритиковал канал CNN.