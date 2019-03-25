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Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией 

Газета.Ru + ещё 31 3 часа назад
В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательство в выборы президента США в 2016 году.
Результатом этого расследования стал вывод о том, что ни сам Дональд Трамп, ни члены его штаба не участвовали в сговоре с Россией во время предвыборной кампании.
«Постыдно, что стране пришлось пройти через это. Постыдно, что вашему президенту пришлось пройти через это. Это началось еще до того, как я был избран, и это началось незаконно… Надеюсь кто-то обратит внимание на другую сторону», — заявил он перед посадкой в самолет, направлявшийся из Флориды в Вашингтон.
Минутами ранее Трамп написал в твиттере: «Нет сговора, нет воспрепятствования правосудию, полное и безоговорочное оправдание».
В частности, журналисты CNN согласились, что доклад является юридическим оправданием президента и достаточно полной его реабилитацией. Также аналитики телекомпании добавили, что Мюллер не нашел ни одного члена команды Трампа, «виновного в сговоре с русскими», и напомнили, что именно это Трамп и говорил с самого начала.
Для Трампа, который 230 раз утверждал в твиттере, что ни он, ни члены его предвыборного штаба не вступали в сговор с Россией, это означает практически полную победу, отметила в свою очередь телекомпания Fox News.
«Мюллер заявлял, что он привлек к расследованию 19 юристов и примерно 40 агентов ФБР, получил сотни ордеров на обыски и опросил около 500 свидетелей. Письмо министра юстиции ставит точку в 22-месячном расследовании, в котором были вовлечены шесть бывших помощников Трампа, но это расследование не привело к выдвижению каких-либо обвинений по поводу сговора с Россией», — подчеркнул телеканал.
В свою очередь, адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» ему нравится все, кроме одного «но».
Джулиани выразил разочарование тем, что Мюллер не оправдывал Трампа в части воспрепятствования правосудию, а оставил это решение на усмотрение генпрокурора. Барр, впрочем, решил, что оснований для того, чтобы преследовать президента именно по этой статье нет, с чем не согласились демократы, потребовавшие публикации полного отчета спецпрокурора.
Сын президента Дональд Трамп-младший призвал честные СМИ игнорировать сторонников теорий заговора.
«Спустя более двух лет беспрерывных теорий заговора от CNN, MSNBC, Buzzfeed и других ведущих СМИ, а также ежедневной лжи и клеветы от демократов в Вашингтоне, доклад Мюллера доказал то, что здравомыслящие из нас уже знали: сговора с Россией не было», — заявил Трамп-младший в Twitter.
«К сожалению, вместо извинений за бессмысленную дестабилизацию страны в прозрачной попытке делегитимизировать выборы 2016 года «правдорубы» в СМИ и демократическая партия лишь удвоят усилия для продвижения своих больных и извращенных теорий заговора», — добавил сын президента и выразил надежду, что «честные журналисты» отнесутся к ним с должным «пренебрежением».
В России реакции на обнародование итогов отчета Мюллера почти не было из-за разницы во времени.
Лишь главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян отметила в своем телеграм-канале, что факт того, что Мюллер не нашел сговора, это, конечно, хорошо, главным образом для Трампа.
«А для нас — совершенно фиолетово. Потому что они теперь скажут так: «Сговора не было, но Россия вмешивалась все равно. По собственной вероломной инициативе». Наблюдайте», — заявила она.
Демократы уже заявили, что продолжат расследовать Трампа и его окружение в подконтрольной им палате представителей конгресса США.
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США , Видео , В мире , Статьи , Роберт Мюллер , Маргарита Симоньян , Дональд Трамп , ФБР , CNN , РИА Новости
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