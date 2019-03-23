Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Переговоры России и США провалились из-за Болтона 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Позиция советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона стала основной причиной провала переговоров России и США о прекращении огня на юге Сирии, передает РИА "Новости" со ссылкой на осведомленных высокопоставленных лиц США.
МИД России назвал бомбардировку Югославии пятном позора на репутации НАТО
"Переговоры с Россией о возобновлении действия соглашения о прекращении огня, в ходе которых обсуждался совместный отвод войск США и Ирана, в значительной степени потерпели крах … когда Болтон решил, что войска США не уйдут, пока все иранские силы не покинут Сирию", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что высокопоставленные чиновники в Пентагоне обеспокоены тем, что действия советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона могут спровоцировать конфликт с Ираном.
В прошлом году Болтон запрашивал у Пентагона информацию о возможных вариантах нанесения удара по Ирану.
Газета.Ru: последние новости
Трамп назвал кандидата на должность главы ФРС В США допустили появление новых обвинений по "российскому делу" Демократы призвали опубликовать доклад Мюллера целиком
Комментарии46
США , В мире , Джон Болтон , МИД , Пентагон , НАТО , РИА Новости , Сирия
Читайте также
Видео
Массовое побоище в Москве: при чем здесь Меладзе?
Происшествия
Озвучен пессимистический исход выборов на Украине
Украина В мире
Предсмертная просьба: о чем попросила Началова
Шоу-бизнес
«Побежали к Путину»: Порошенко разнес соперников
В мире Политика
Фальшивая любовь к Началовой привела к скандалу
Шоу-бизнес
«Не понимает, что говорит»: Мединский ответил Шнурову
Общество
«Позор»: Россия рассказала о пятне на репутации НАТО
Политика
РФ vs США: Су-27 дважды за сутки подняли над Балтикой
Армия Войска
Орейро попросила у Путина паспорт
Общество Политика
Побоище в бизнес-центре: что случилось в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение