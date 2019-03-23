Переговоры России и США провалились из-за Болтона

"Переговоры с Россией о возобновлении действия соглашения о прекращении огня, в ходе которых обсуждался совместный отвод войск США и Ирана, в значительной степени потерпели крах … когда Болтон решил, что войска США не уйдут, пока все иранские силы не покинут Сирию", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что высокопоставленные чиновники в Пентагоне обеспокоены тем, что действия советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона могут спровоцировать конфликт с Ираном.

В прошлом году Болтон запрашивал у Пентагона информацию о возможных вариантах нанесения удара по Ирану.