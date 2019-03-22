Белый дом сообщил о 100% освобождении территории Сирии от ИГ

Как сообщает РИА Новости, исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан доложил об этом президенту Дональду Трампу

20 марта Трамп заявил, что последний оплот террористической организации «Исламское государство» в Сирии будет уничтожен «к вечеру».

19 декабря 2018 года Соединённые Штаты объявили о начале вывода своих войск с территории САР.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.