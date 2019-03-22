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Белый дом сообщил о 100% освобождении территории Сирии от ИГ 

RT на русском + ещё 5 49 минут назад
Фото: Reuters
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что территория Сирии на 100% освобождена от террористической группировки «Исламское государство»*.
Как сообщает РИА Новости, исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан доложил об этом президенту Дональду Трампу.
20 марта Трамп заявил, что последний оплот террористической организации «Исламское государство» в Сирии будет уничтожен «к вечеру».
19 декабря 2018 года Соединённые Штаты объявили о начале вывода своих войск с территории САР.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
RT на русском: последние новости
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США , Ближний Восток , В мире , Дональд Трамп , Пентагон , Исламское государство , Администрация США , Сирия
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