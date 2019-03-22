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Эрдоган: заявление Трампа по Голанским высотам привело к новому кризису в регионе 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Намерение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами поставило регион Ближнего Востока на грань нового кризиса. Об этом заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на чрезвычайном заседании исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества (ОИС) на уровне министров иностранных дел. Трансляцию его выступления ведет телеканал NTV.
"Досадное заявление президента США Трампа по Голанским высотам поставило регион на грань нового кризиса. Турция никогда не допустит, чтобы незаконная оккупация Израилем Голанских высот была легитимизирована", — подчеркнул турецкий лидер.
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США , Ближний Восток , В мире , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Организация исламского сотрудничества , Израиль , Турция
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