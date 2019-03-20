Военный эксперт объяснил, зачем ВВС США подрядчик для создания «Су-57»

ВВС США ищут подрядчиков для создания целей, имитирующих Су-57. Член Экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский в эфире радио Sputnik рассказал, что создание подобной воздушной мишени не всем странам под силу.

ВВС США ищут потенциальных подрядчиков для создания воздушных целей, имитирующих "самолеты противника", сообщил RT со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что такой запрос связан с "различными угрозами по всему миру". В документе указывается, что мишени, имитирующие российский Су-57 и китайские J-20 и FC-31, должны быть дистанционно управляемыми и способными самостоятельно совершать посадку и восстанавливаться после контакта с соленой водой.

"Уничтожаемые мишени должны быть в состоянии выдавать соответствующие (J-20, Су-57 и т.д.) радио— и радиоэлектронные сигналы", — говорится в заявке.

Кроме того, до момента полного уничтожения срок службы таких целей должен составить как минимум десять полетов.

Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО. ВКС получат первую серийную партию таких самолетов в 2019 году.

Член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии , военный эксперт Виктор Мураховский в эфире радио Sputnik отметил, что создание подобной воздушной цели — сложная задача.

"Для тренировок ВВС, как правило, создаются мишени, которые имитируют основные характеристики средств воздушного нападения вероятных противников — по аэродинамическим качествам, по качествам радиоэлектроники. Это общепринятая практика в армиях развитых стран. Но не многие страны имеют возможность создавать столь сложные мишени. И в этом смысле США отнюдь не передовики. Скорее, передовиком можно назвать нашу страну. Достаточно отметить тот факт, что в свое время США закупали в РФ некоторые изделия в качестве мишеней", — сказал Виктор Мураховский.

Он рассказал, что в России разработан высокомобильный мишенный комплекс, и он уже был представлен на международной выставке.