The Nation (Пакистан): США упустили Афганистан из-за «отсутствия политики»

The Nation (Пакистан) . Так что лозунг «Американские войска возвращаются домой после доблестной службы» едва ли соответствует действительности. По мнению американских политиков, из-за отсутствия стратегии в Афганистане США сами загнали себя в ловушку. Вместо того чтобы политически усиливать Афганистан, США поддерживали преступные синдикаты и выстраивали параллельную структуру власти, что пагубно сказалось на ситуации, говорится в статье. Так что лозунг «Американские войска возвращаются домой после доблестной службы» едва ли соответствует действительности.

Сенате США представили законопроект, завершающий 18-летнюю войну в Афганистане. Документ под названием «американские войска возвращаются домой после доблестной службы» появился в то самое время, когда США участвуют в прямых переговорах с «Талибаном» (организация запрещена в России — прим. пер.), чтобы выработать план ухода. В акте сказано:

«В течение 45 дней будет выработан план по постепенному выводу войск и передаче средств их обслуживания правительству Афганистана, а также установлению рамок политического урегулирования, который граждане Афганистана должны выполнить в соответствии с афганской конституцией».

Один из двух соавторов закона — сенатор Рэнд Пол презентовал его следующими словами:

«Задача покарать «Аль-Каиду» (террористическая организация, запрещена в России — прим. пер.) за организацию терактов в США 11 сентября выполнена, пришло время завершить затянувшуюся войну».

Оценивая затраты на боевые действия, Пол заявил, что США потеряли 2 тысячи 300 военнослужащих, 20 тысяч были ранены, текущие затраты на войну составляют 51 миллиард долларов, а за все время она обошлась Штатам в 2 триллиона.

Поскольку сенатору было нечего отнести к положительным сторонам, он был вынужден подробнее остановиться на отрицательных. В видеообращении, показанном перед представлением законопроекта, Пол отметил:

«Сотни миллионов долларов американских налогоплательщиков были потрачены на восстановительные проекты».

Затем продолжил:

«Мы потратили 43 миллиона долларов на станцию с природным газом, хотя в Афганистане ни у кого нет машины, работающей на природном газе, а еще 210 миллионов ушли на строительство нового здания правительства Афганистана».

Далее он добавил:

«У меня вопрос: когда они (афганцы) собираются платить за себя? Это список не кончается и очень оскорбляет американских налогоплательщиков. Пора объявить нашу миссию оконченной и войну выигранной. Пора строить здесь, а не там».

О сказанном Полом в США говорили много лет назад, предупреждая, что победить в Афганистане не удастся, по крайней мере так, как это хотели сделать Штаты. В Афганистане нужно было не столько тратить ресурсы, сколько создавать атмосферу взаимодействия, чуждую афганской политической культуре. Вместо того чтобы политически усиливать Афганистан, США поддерживали преступные синдикаты и выстраивали параллельную структуру власти, что пагубно сказалось на праве и порядке в стране.

Специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) генерал Джон Сопко так объяснил политику США:

«Мы соглашались на условия многих полевых командиров, коррумпированных мафиози, и загнали себя в ловушку. Мы с ними связаны. Многие афганцы по сути ассоциируют нас с плохими парнями».

В международных СМИ за Кабулом закрепилась репутация столицы, которой (когда ее не атакуют террористы-смертники) управляют преступные синдикаты, торгующие оружием и находящиеся под покровительством элит и полевых командиров. Согласно исследованию Всемирного банка , анализирующему предпосылки и причины коррупции, война — отличная среда для ее проникновения из-за слабых институтов управления, разрушенной правовой и судебной системы, неэффективного преследования и неспособности упредить коррупцию.

В конце января 2019 года в докладе «Трансперенси интернэшнл» подтверждалась правота Всемирного банка, разместив Афганистан на 172 месте из 180 по уровню восприятия коррупции. В другом докладе, подготовленном «Эйшиан фаундэйшн», говорится, что 81,5% населения Афганистана считает коррупцию одной из главных проблем в стране.

Согласно определению Всемирного банка военной экономики, США растратили все ресурсы, которые, по заявлениям, шли на государственное строительство в Афганистане, на проекты, не имевшие политической, экономической и правовой базы. Этот факт подтвердился и в докладе SIGAR, представленном Конгрессу США . Сопко рассказал, что средства были потрачены на медицинские клиники без докторов и воды, на школы без детей и здания, которые буквальные смыло дождем. По словам генерала, проведенный аудит обнаружил выплаты бюрократам, солдатам и офицерам полиции, которых никогда не существовало.

В свое время, когда Афганистан стал абсолютно неуправляемым и опасным, западные страны-доноры и страны, вовлеченные в боевые действия, создали фонд для накопления донорской помощи, управлять которым должны были Всемирный банк, ООН НАТО . Тем не менее эти гиганты не сумели справиться с управлением деньгами, предназначенными для обеспечения благосостояния афганцев.

«Наши исследования показывают, что Всемирный банк, как правило, не знал, на что расходовались деньги…даже афганцы называли некоторые программы глупыми, но способа их остановить не было», — говорит генерал Сопко.

В другом своем комментарии на эту тему он отметил, что «его аппарат обнаружил серьезные проблемы с финансовым контролем и управлением двумя западными фондами — Трастового фонда восстановления Афганистана под эгидой Всемирного банка и Трастового фонда по обеспечению закона и порядка под управлением ООН, который использовался для тренировки и обеспечения обмундированием и снаряжением афганских сил безопасности.

Несмотря на громкие цифры сенатора Пола, касающиеся потерь США в Афганистане, как в плане человеческих жертв, так и в разграбленных фондах, выступающий не сказал ни слова о страданиях афганцев. Это в очередной раз доказывает печальную истину о том, что проект восстановления Афганистана лишен „человеческого лица“.

После вытеснения „Талибана“ в первые несколько месяцев вторжения и последующего формирования правительства в рамках новой конституции американцы не поняли, что их роль изменилась. Главная опасность заключалась не в восстании, а в коррумпированной и некомпетентной власти. Политика США в Афганистане не предполагала плана по сглаживанию этнических противоречий, ликвидации полевых командиров, объединению местных лидеров, построению справедливой системы, учитывающей местные обычаи, что мотивировало бы людей бороться с талибами. Было необходимо использовать именно такую стратегию и политику вместо военной ментальности, но этого не произошло.

Потери от войны росли с каждым годом. Предыдущий год, согласно ежегодному докладу Миссии ООН по содействию Афганистану, стал самым смертоносным с 2009 года, когда организация начала подсчет цифр. В докладе говорится о 4 тысячах смертей мирных жителей только за один год, 63% из которых погибли в результате нападений различных повстанческих группировок, и только 24% — от действий правительства и войск США.

США пытаются переложить ответственность за неудачи в Афганистане на плечи Пакистана. Однако Пакистан успешно уклонился от плана США, придерживаясь политики наблюдения за завершением войны под руководством самих афганцев. В любом случае, учитывая ошибки в национальной политике и недостаток местного управления в политической структуре, для противостояния терроризму необходим региональный консенсус между Китаем, Россией, Ираном и странами Центральной Азии.

Именно эта консолидация позиций станет настоящим тестом для Пакистана и региональных партнеров при построении мира в Южной Азии.