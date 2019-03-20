Такое предположение сделала корреспондент телеканала Кэтрин Херридж.
Как отмечается, до этого республиканец из Северной Каролины Марк Медоуз сделал заявление о координированных действиях против президента США Дональда Трампа. В частности, речь шла о таких ведомствах, как министерство юстиции и ФБР.
"Я думаю, что конгрессмен ссылается на кого-то из госдепартамента, если исходить из моих материалов", — подчеркнула Херридж.
Ранее сообщалось, что отшутившейся об импичменте Трампа спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси не поверили.