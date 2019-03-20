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В президентскую гонку в США может вступить еще один политик 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Бывший губернатор Вирджинии Терри Маколифф заявил, что в скором времени он решит, будет ли участвовать в выборах президента США в 2020 году. Об этом сообщает Associated Press.
"Я сказал четко, что в ближайшие пару недель приму окончательное решение", — сказал Маколифф.
Терри Маколиффу 62 года. Он является давним членом Демократической партии. Политик был одним из руководителей кампании по переизбранию Билла Клинтона в 1996 году. Также Маколифф был главой президентской кампании Хиллари Клинтон в 2008 году.
Ранее сообщалось, что газета The Washington Post указала на слабые места кандидата в президенты США от демократов Бето О`Рурка.
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США , В мире , Хиллари Клинтон , Билл Клинтон , Демократическая партия США , Washington Post
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