США готовы продать Украине новую партию ракетных комплексов Javelin

США намерены продать Украине системы противовоздушной и прибрежной обороны, а также дополнительное количество противотанковых ракетных комплексов Javelin. Ранее президент США Дональд Трамп подписал законодательные акты о выделении Украине почти $700 млн Москва указала, что проект оборонного бюджета США на 2020 год носит военизированный и агрессивный антироссийский характер.

Вашингтон может принять решение о продаже Киеву новых наименований систем противовоздушной и прибрежной обороны, а также дополнительного количества переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, рассказал в ходе брифинга для журналистов спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер

«Украина указала на заинтересованность в приобретении большего их [числа]. Это возможно. Нам также необходимо рассматривать такие вещи, как [системы] противовоздушной и прибрежной обороны, противоснайперские системы, которые США уже предоставили. Речь идет обо всем, что обоснованно и необходимо Украине, чтобы обладать современным потенциалом, дабы защищать себя и предотвращать дальнейшую агрессию против своей территории», — приводит ТАСС слова дипломата.

Три дня назад командующий Европейским командованием Вооруженных сил США генерал Кертис Скапаротти на слушаниях в конгрессе заявил, что американские военные намерены передать Украине еще два списанных боевых патрульных катера типа Island.

Он добавил, что Украина может получить от США другие системы вооружений, однако не стал уточнять, какие именно.

Ранее сообщалось, что США передадут ВМС Украины списанные катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321). Позднее стало известно, что техническое состояние катеров в настоящее время не позволяет доставить их на Украину.

Помощник госсекретаря США Джордж Кент заявил, что переданные Украине два американских военных катера могут не пересечь Атлантический океан.

По его словам, судна уже являются собственностью Киева, но их техническое состояние не позволяет в настоящее время доставить их на Украину. Дипломат, однако, подчеркнул, что передача состоится уже в 2019 году.

Он отметил, что получение Киевом катеров откроет украинским ВМС новые возможности при патрулировании Черного моря.

За два дня до этого стало известно, что правительство США планирует выделить $250 млн на поддержку военных и сил безопасности Украины.

Эти средства, в частности, пойдут на замену старого американского оружия.

При этом в феврале президент США Дональд Трамп подписал законодательные акты о выделении Украине почти $700 млн В посольстве Украины в Вашингтоне заявили, что американские власти существенно увеличили размер финансовой поддержки украинского государства.

Проект оборонного бюджета США на 2020 год носит военизированный и агрессивный характер, убежден зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.

«Данный проект бюджета представляет угрозу прежде всего для всего мирового сообщества, носит военизированный, агрессивный характер. Безусловно, в первую очередь направлен против нашей страны и Китая», — передает слова парламентария ФАН.

По словам депутата, увеличение расходов на оборону подтверждает «агрессивность тех планов, действий, которые несут США».

Также в прошлом месяце МИД РФ назвал опасными планы США и Украины провести совместные учения в акватории Черного моря — об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин

«Идея опасная. Именно так мы будем к ней относиться. До этого изучим факты. Они воспринимаются нами как опасная идея», — сказал он.

Вместе с тем председатель комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов объяснил, что у России достаточно сил и средств для отражения любой агрессии.

В начале нынешнего года бывший посол США на Украине, директор Атлантического совета Джон Хербст указал точные наименования предметов вооружения, которые США могу передать украинской стороне.

«В США достаточно крылатых ракет «Гарпун», в основе действия которых — технологии, разработанные 30 лет назад, и это то, что мы уже сейчас можем предоставить. А возможно, и гораздо более современные ракеты», — детализировал экс-дипломат.

В мае прошлого года президент Украины Петр Порошенко рассказал о том, что во вторник 22 мая украинские военные впервые опробовали полученные от США комплексы Javelin.

«Наконец-то настал этот день! Сегодня впервые на Украине провели испытания ракетных комплексов Javelin. Благодаря им боевые возможности наших вооруженных сил значительно возросли», — написал украинский лидер на своей странице в фейсбуке.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что поставка противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине является стимулятором агрессии для Киева.

«Поставка Javelin — это стимулятор украинской агрессивности.

Современные американские вооружения, сами того не подозревая, могут вынудить Украину на абсолютно непредсказуемые агрессивные действия как против республик Донбасса, так и против полуострова», — сказал парламентарий.

Он отметил, что комплексы представляют собой «красную кнопку, которую украинские политики так и стремятся нажать», передает НСН.

Экс-сотрудник Пентагона и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер заявил, что поставленные на Украину противотанковые комплексы Javelin не поменяют ситуацию в регионе. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

«Не стоит питать иллюзий, что ракеты Javelin поменяют правила игры. Противотанковые комплексы — это полезное оружие, которое будет иметь ограниченный сдерживающий эффект, но кардинально не изменит военные возможности украинской армии», — заявил эксперт.

По его словам, украинской стороне необходима реформа оборонной промышленности для производства противотанкового оружия.